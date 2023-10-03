Adana mutfağını dünyayla buluşturacak olan 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Festivalde uluslararası isimlerin yanı sıra ünlü şeflerin ve yerel ustaların şovlarıyla üç gün boyunca Adana'da bir gastronomi şöleni yaşanacak.

Adana'da 3 gün lezzet şöleni yaşanacak

ADANA - Adana mutfağını dünyayla buluşturacak olan 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Bu yıl 6-7-8 Ekim tarihleri arasında Merkez Park'ta gerçekleşecek olan 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali basın toplantısı Adana Müzesi'nde düzenlendi.

Toplantıya, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Toplantının açılışında festivalle ilgili detaylar paylaşıldı. Festivalde uluslararası isimlerin yanı sıra ünlü şeflerin ve yerel ustaların şovlarıyla üç gün boyunca Adana'da bir gastronomi şöleni yaşanacak.

Ciğer kebabıyla kahvaltı

Öte yandan toplantıda Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, Adana usulü ciğer kebabı yaparak katılımcılara ikram etti.

Açılışta konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Marka değeri kolay olmuyor. Festival yapan bütün illere saygılarımı sunuyorum ama Adana'nın marka değeri bugünden yarına olmadı. 10 bin yıllık tarihi var. İşte gastronomi de böyle bir şey. Binlerce yılın biriktirdiği enfes bir lezzet diyarı. Adana marka, festivali de marka oluyor" diye konuştu.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'nın tarım, turizm, gastronomi ve ticaret açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Adana'da 500'ün üzerinde lezzet var. Buda o coğrafyanın ne kadar zengin, bereketli olduğunu gösteriyor. Sadece bunu değil, orada kurulmuş medeniyeti gösteriyor. Burası medeniyetlerin beşiği olan bir topraktır. Çukurova'da öyle. Adana'da bütün turizm çeşitleri gerçekleştirilebilir. İnsanlar yeni yerler görmek, lezzetler tatmak ve doğal ürünler almak için geziyor. Bunu da en iyi Adana'da yapabilirler" diye konuştu.