Adana'da 16. Çukurova Kitap Fuarı Başlıyor

Adana'da bu yıl 16. kez düzenlenecek Çukurova Kitap Fuarı, 13-21 Ocak'ta ziyaret edilebilecek.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ'nin açıklamasına göre, Türkiye Yayıncılar Birliğinin işbirliği, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Fuarcılık'ın desteğiyle organize edilen fuar, 13 Ocak'ta TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılacak.

Panel, söyleşi, yazarlarla imza buluşması, şiir dinletisi ile çocuk etkinliklerinin de olacağı fuara yaklaşık 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, etkinliğin, yılın ilk kitap fuarı olacağını belirtti.

Ersözlü, kitapseverleri fuara beklediklerini ifade ederek, "Çukurova Kitap Fuarı, öğrenci, genç, yetişkin, emekli her yaştan okurun ilgi gösterdiği, her zaman çok kalabalık söyleşilere ev sahipliği yapan ve imzaların coşkulu geçtiği bir fuar. 9 gün boyunca birbirinden değerli yazar, çizer ve kültür insanı ziyaretçilerimizle buluşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çukurova 16. Kitap Fuarı, 13-20 Ocak'ta 10.00-20.00, 21 Ocak'ta ise 10.00-19.00'da gezilebilecek.