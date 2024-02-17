Üye Girişi
Haberler

Adana'da 144 Yıllık Bina El Sanatları Merkezi Haline Geldi

Güncelleme:

Adana'da 144 yıl önce inşa edilen ve 1998 Ceyhan depreminden sonra boşaltılan bina, restorasyonun ardından unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatıldığı merkez haline geldi. Tepebağ Mahalesi'ndeki doğu bölümü 1880, batı bölümü de 1914 yılında inşa edilen bina, Ceyhan depremine kadar aktif olarak kullanıldı. Restorasyonun ardından Adana Olgunlaşma Enstitüsüne tahsis edilen yapıda, el sanatları atölyeleri açıldı. Bir bölümü müze haline getirilen binada, kursiyerlerin Adana'nın tarihi dokusundan esinlenerek yaptığı ürünler sergilenerek ziyaretçilere tanıtılıyor.

Adana'da 144 yıl önce inşa edilen ve 1998 Ceyhan depreminden sonra boşaltılan bina, restorasyonun ardından unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatıldığı merkez haline geldi.

Tepebağ Mahalesi'ndeki doğu bölümü 1880, batı bölümü de 1914 yılında inşa edilen bina, Ceyhan depremine kadar aktif olarak kullanıldı.

Restorasyonun ardından Adana Olgunlaşma Enstitüsüne tahsis edilen yapıda, el sanatları atölyeleri açıldı.

Bir bölümü müze haline getirilen binada, kursiyerlerin Adana'nın tarihi dokusundan esinlenerek yaptığı ürünler sergilenerek ziyaretçilere tanıtılıyor.

"Geçmişle gelecek arasında köprü kuruyoruz"

Tarihi binadaki müzede görevli arkeolog Lamia Dağlı, AA muhabirine, binanın hem eğitim hem de kültür-sanat merkezi olarak hizmet verdiğini söyledi.

Merkezdeki atölyelerde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yanı sıra kentin kültürünü yansıtan ürünlerin de yapıldığını anlatan Dağlı, "Bulunduğumuz binada 1927 yılından itibaren eğitim-öğretim vardı, ortaokul olarak kullanıldı. Biz de 2022'de burayı devralarak kültür sanat merkezine çevirdik. Tarihi dokularımızdan örnekler alarak ürünlerimizi sergiliyoruz. Hem üretim yapıyoruz hem de eğitim veriyoruz. Bu şekilde ürünler sergilenerek gelecek kuşaklarla geçmiş arasında köprü halinde çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Merkezde görevli ahşap oyma ustası Ayhan Kara da isteyen herkese sanatını öğretmeye ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştığını belirtti.

Merkezi ziyaret eden 10. sınıf öğrencisi Ayşenur Şahin ise tarihi binadaki el sanatları atölyesini ve burada yapılan ürünlerin yer aldığı müzeyi çok beğendiğini ve birçok ürünü ilk kez gördüğünü söyledi. ?????????????

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Ceyhan Adana Sanat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CUMARTESİ NOTER AÇIK MI? Noterler cumartesi çalışıyor mu, kaça kadar açık? Noter çalışma saatleri 2024! Niğde belediye başkanı hangi partiden? Niğde belediye başkanı kim, hangi partiden seçilmiştir? ATM'den kaç TL nakit çekiliyor? ATM nakit çekme limiti ne kadar, kaç TL'ye yükseltildi? LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ: Limak Çimento halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? SORA NEDİR? YAPAY ZEKA SORA NE İŞE YARAR? Yapay zeka uygulaması sora nasıl kullanılır? Müge Anlı Evra kimdir? Müge Anlı İle Tatlı Sert Evra gerçek adı ne, olayı nedir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL, belli oldu mu? Detaylar belli oldu! Bugün Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı, yayınlanacak mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 17 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 17 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? 17 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Tarihte bugün ne oldu? 19 Şubat'ta doğan ünlüler! 19 Şubat'ta ne oldu? 19 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 17 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Şubat'ta yaşananlar!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title