Adana'da "1. Anavarza Seramik Çalıştayı" tamamlandı - Haberler

Adana'da "1. Anavarza Seramik Çalıştayı" tamamlandı Adana'nın Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'ni konu alan "1. Anavarza Seramik Çalıştayı" tamamlandı. Adana'nın Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'ni konu alan "1. Anavarza Seramik Çalıştayı" tamamlandı. Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dün başlayan çalıştayda Anavarza Antik Kenti'nde seramik ateşi yakıldı, seramik tornasında çamur çekildi. Çalıştayın ikinci gününde çeşitli üniversitelerden bilim insanlarının katılımıyla Kozan Sosyal Hizmet Merkezi'nde konferans düzenlendi. AA / Fatih Azgın - Kültür Sanat Kozan Adana Kültür Sanat Haberler

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