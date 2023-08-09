Adana Büyükşehir Belediyesi, 75. Yıl Sanat Galerisi'ni Yeniden İnşa Ediyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alan 75. Yıl Sanat Galerisi'nin yıkılarak Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle yeniden inşa edildikten sonra Adanalılara hizmet vereceğini duyurdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nce hazırlanan hasar tespit raporu doğrultusunda Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar aldığı belirlenen Tescilli Kültür Varlığı 75.yıl Sanat Galerisi'nin yıkılacağını duyurdu. Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı rekonstrüksiyon projesine uygun olarak inşa edilecek olan 75. Yıl Sanat Galerisi, çalışmaların ardından tekrar Adanalıların hizmetine sunulacak. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin rekonstrüksiyon çalışmalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:

"Mülkiyeti Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan, Tescilli Kültür Varlığı 75.yıl Sanat Galerisi, Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar görmüş olup, yapıya yönelik Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nce hazırlanan hasar tespit raporu doğrultusunda 23.01.2023 tarih ve 15758 sayılı Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile Adana Büyükşehir Belediyesi'nce rekonstrüksiyon projesi hazırlama aşamasında olan yapının mail-i inhidam (Yıkılmaya meyilli, yıkılmaya uygun) durumu oluşturduğundan ve bu nedenle tehlike arz eden yapı haline geldiğinden yıkılmasına karar verilmiştir. Yapı zemin etüdü ve rekonstrüksiyon projesinin hazırlanması sonucunda yeniden Adana Büyükşehir Belediyesi'nce rekonstrüksiyon uygulaması yapılarak, yeniden kent hizmetine sunulacaktır."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun konuyla ilgili kararlarında şu ifadelere yer verildi:

"Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21.04.2009 gün ve 4887 sayılı kararı ile tescil edilen, 2. Grup Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı 75. Yıl Sanat Galerisi'nin mevcut taşıyıcı sisteminin değerlendirilmesine yönelik İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü Müdürlüğü'nce hazırlanan teknik raporun, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanının 27.03.2023 gün ve 1967803 sayılı dosya incelenmesinin ardından yapılan görüşmeler sonucunda İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü Müdürlüğü'nce hazırlanan teknik raporda kültür varlığının 06.02.2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gördüğü, betonarme kolon ve döşemelerdeki demir donatılarının korozyon nedeniyle deforme olduğu, mevcut restorasyon projesi ve güçlendirme ile kullanılabilir hale gelemeyeceği anlaşıldığından çevreye daha fazla zarar vermesinin engellenebilmesi için KUDEB denetiminde yıkılmasına, rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanarak kurulumuza sunulmasına bu aşamada can ve mal kaybına sebebiyet verilmemesi için KUDEB denetiminde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına karar verildi."

Bu karar gereğince yıkım yapıldığı, hazırlanan projenin aslına uygun olarak hayata geçirileceği ve yapının Adanalılara hizmet vereceği açıklandı.