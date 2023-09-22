Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da "13. Karpuz Festivali"ne katıldı

Diyarbakır'da "13. Karpuz Festivali" gerçekleştirildi

DİYARBAKIR - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'nin coğrafi tescil işaretli Diyarbakır Karpuzunun tanıtılması amacıyla ortaklaşa Dağkapı Meydanı'nda düzenlediği "13. Karpuz Festivali"ne katıldı.

Festival, Keçi Burcu'ndan Dağkapı Meydanı'na kadar karpuz yüklü deve, bando takımı, erbane grubu ve folklor ekiplerinin yer aldığı kortejle başladı.

Korteje Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Sait Yaz, Galip Ensarioğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kortejin Dağkapı Meydanı'na ulaşmasıyla Bakan Tunç ve beraberindekiler, el emeği ürünlerinin sergilendiği stantları ziyaret etti. Halk oyunları ve bando gösterilerinin gerçekleştirildiği festivalde, çocuklar arasında karpuz yeme ve yuvarlama yarışması yapıldı.

Festivalde konuşma yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın artık huzur şehri olarak anıldığını dile getirdi.

Kente 21 yıldan bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok önemli hizmetlerin yapıldığını dile söyleyen Bakan Tunç, "Diyarbakır artık huzurun kenti. Diyarbakır o eski sıkıntılı günleri aştı. Diyarbakırlılar sayesinde bu sıkıntıları aştı. Kortej yürüyüşünde hep beraberdik. Cadde boyunca insanların gözlerindeki ışıltı ve yüzlerindeki huzur artık Diyarbakır'daki birlik ve beraberliğin şefkatin ifadesidir. Diyarbakırlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Diyarbakır'ımız binlerce yıldır çok sayıda medeniyete beşiklik yapmış bölgemizin lider şehridir. Bu coğrafyanın en önemli kentidir. Türkiye'mizin göz bebeğidir. Diyarbakır'ımıza 21 yıldan bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli hizmetler yapıldı. Bu süre içerisinde Diyarbakır terör nedeniyle sıkıntılı günler yaşadı. Ama artık o günler geride kaldı. Bundan sonra Diyarbakır medeniyetlere beşiklik yapmış, peygamberlere, sahabelere, evliyalara ev sahipliği yapmış Diyarbakır'ımız, bundan sonra gelişmenin, turizmin, tarihin, kalkınmanın şehri olmaya devam edecek. Bölgenin bir lokomotifi olarak yürümeye devam edecek" dedi.

"Türkiye yüzyılının inşasında Diyarbakır'ın rolü çok önemli olacak"

Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdıklarını ifade eden Tunç, "Bugüne kadar temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Bir Diyarbakırlı annemiz cezaevine gittiği zaman çocuğuyla kendi dilinde konuşamazdı. Bunun yolunu Recep Tayyip Erdoğan açtı. Bir Diyarbakırlı siyasetçimiz kendi dilinde vatandaşlarına hitap edemezdi. Bunun yolunu Recep Tayyip Erdoğan açtı. Bir Kürtçe şarkı söylemek yasaktı. O günleri yaşadı bu Türkiye. Tüm bu yasakları kiminle aştı Türkiye? İşte Recep Tayyip Erdoğan'la ve AK Parti iktidarıyla Türkiye yüzyılının inşasında Diyarbakır'ın rolü çok önemli olacak" diye konuştu.

Diyarbakır Karpuzunun festivalini gerçekleştirdiklerini söyleyen Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, "Bugün hakikatten Diyarbakır'ımızın da özel günüdür. Diyarbakır'ımız özel ve güzel bir şehir. Tarihi 12 bin 500 yıl geriye giden, o tarihten bugüne de 33 medeniyete ev sahipliği yapmış, 33 medeniyetin de izlerini gördüğümüz, yaşadığımız bir şehir. İlimiz, 48 adet coğrafi tescilli ürünüyle de ortaya çıkmış bir şehir. Bu 48 üründen bir tanesi olan Diyarbakır Karpuzumuzu da burada bugün festivalini hep birlikte gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Festivale katılım sağlayan Rojbin Baran, ise şunları söyledi:

"Geçen sene Sur Kültür Yolu Festivali düzenlenmişti. Bu yıl düzenlenen festival geçen senekinden daha güzel. Büyüklerimiz bizlerin mutluluğu için uğraşıyorlar. Aynı zamanda milletvekillerimiz, bakanımızı burada görünce çok mutlu olduk.