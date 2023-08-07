Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası Cumhuriyetin 100. Yıl Dönümü Konserleri Verecek

Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kapsamında konserler verecek. İlk konser 11 Ağustos'ta Büyükada Taş Mektep'te gerçekleşecek. Orkestra, Hatay'daki Gönül Mutfağı'na bağış yapacak.

Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kapsamında konserler verecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, orkestranın ilk konseri 11 Ağustos'ta Büyükada Taş Mektep'te gerçekleşecek.

Topluluk, 23 Mayıs'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Konserin geliri, okullarda kahvaltı dağıtılması için Hatay'daki Gönül Mutfağı'na bağışlanacak.

Çocuk ve gençlerden oluşan orkestra, İstanbul'un ardından depremden etkilenen çocuklarla buluşacağı Hatay'da ve Kıbrıs'ta da konserler vermek üzere turneye çıkacak.

İstanbul Adalar'da yaşayan çocuklara sürdürülebilir ve ücretsiz eğitim vermek için 2016'da kurulan Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrasını, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) keman sanatçısı Özüm Günöz yönetiyor.