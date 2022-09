- Açıksaray harabeleri ilgi bekliyor

Yaklaşık bin yıllık harabeler turizme katkı sağlayacak

NEVŞEHİR - Eşsiz mühendislik ve mimarlık harikası şapel ve kiliseleri, binlerce yıl öncesini anlatan tarihi yapıları ile Kapadokya'nın önemli turizm merkezlerinden olan Açıksaray harabeleri ilgi bekliyor.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bulunan, 10-11. yüzyılda yapıldığı ve Bizans İmparatoru Nikephoros Phokas'in 964 yılında ordusu tarafından kullanıldığı tahmin edilen Açıksaray harabelerinin bölge turizmine büyük katkı sağlayacağı belirtildi. Kaya kiliseleri, Roma Dönemine ait kaya mezarları ile tüf kayalar içine oyulmuş sayısız mekanları içerisinde barındıran Açıksaray harabelerini gezen Fransız turist Joelle Demeure yaptığı açıklamada; "Kapadokya çok güzel bir bölge, Benim Kapadokya'ya bu ikinci gelişim, her defasında tekrar gelme isteği uyandırıyor. Kapadokya'nın birçok yerini gezmiştim. Açıksaray vadisini ilk defa geziyorum. Buradaki kaya oluşumları çok daha farklı. Fransa'dan gelen birisi olarak Kapadokya'da hiç alışık olmadığımız bir güzellik var. İlginç bölge ve her tarafında farklı güzellikler keşfediyorum. Tekrar gelmeyi düşünüyorum" dedi.

Açıksaray ören yerinin daha çok tanıtılması gerektiğini söyleyen Turist Rehberi Ender Gürgen ise yaptığı açıklamada; "Açıksaray ören yerinin turizme kazandırılmasını ve daha çok tercih edilen bir yer olabilmesi için çalışmalar yapılmasını isteriz. Trekking severler için gayet güzel bir yürüyüş parkuru var. Kaya oluşumları muhteşem, çok güzel mağaralar, kiliseler, yerleşim yerleri var, Açıksaray ören yerine herkesin gelmesini tavsiye ederim. Umarım daha çok ziyaretçi gelir ve gerektiği ilgiyi görür" şeklinde konuştu.