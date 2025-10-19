Haberler

Aççana Höyük'te M.Ö. 1500 Yıllarına Ait Tabletler Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Aççana Höyük'te gerçekleştirilen kazılarda, M.Ö. 1500-1400 yıllarına tarihlenen çivi yazılı tabletlerin bulunduğunu açıkladı. Tabletler, antik dönemin ekonomik ve idari yaşamına ışık tutuyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Aççana Höyük'te yürütülen kazılarda, milattan önce (M.Ö.) 1500-1400 yıllarına tarihlenen çivi yazılı tabletlerin gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin izini süren kazılar, bize yine benzersiz bir keşif sundu. Geleceğe Miras projemiz kapsamında sürdürülen Aççana Höyük, Eski Alalah kenti kazılarında (Hatay, Reyhanlı), İdrimi Hanedanlığı dönemine ait, yaklaşık M.Ö. 1500-1400 yıllarına tarihlenen çivi yazılı tabletler gün yüzüne çıkarıldı. Yoğun bir yangın tabakası içinde bulunan bu belgelerde; mobilya siparişleri, farklı şehirlerden gelen çalışan listeleri ve gıda ile ham madde dağıtımıyla ilgili bilgiler yer alıyor. Bu buluntular, Geç Tunç Çağı'nın süper güçlerinden biri olan Mitanni İmparatorluğu'nun himayesindeki bir bölgesel krallığın sadece dini değil, aynı zamanda idari ve ekonomik yaşamına da ışık tutuyor. Kazılarda emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza ve tüm bilim insanlarına gönülden teşekkür ediyor, bu önemli keşfin ülkemizin kültür hayatına değer katmasını diliyorum" dedi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
