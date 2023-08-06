Ankara'daki ilk harp okulu olarak kullanılan Abidinpaşa Köşkü, Milli Mücadele Müzesi olarak yenileniyor. Yapılan çalışmalarda, köşkteki tarihi olaylar üç boyutlu sunumlarla ziyaretçilere aktarılacak.

Ankara'daki ilk harp okulu olarak kullanılan ve dönemin Ankara Valisi Abidin Paşa tarafından 1886'da yaptırılan Abidinpaşa Köşkü'nün yenileme çalışmaları sürüyor.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet yıllarında Türk ordusunun subay ihtiyacını karşılayan Sınıf-i Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı'na ev sahipliği yapan Abidinpaşa Köşkü'nün, Milli Mücadele Müzesi olarak hazırlanmasına ilişkin çalışmalara hız verildi.

Atatürk'ün bizzat ziyaret edip konuşma yaptığı Abidinpaşa Köşkü'nde yenileme çalışmalarının yanı sıra kurtuluş mücadelesinin ziyaretçilere yeniden yaşatılması amacıyla son teknolojinin kullanılacağı üç boyutlu sunumlarla ilgili çalışmalar da devam ediyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Müzeyi 100'üncü yılımıza armağan edeceğiz. Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzemizin yapımına devam ediyoruz. Milli mücadeleyi son teknoloji ile betimleyeceğimiz müzemiz, bu kapsamda Ankara'da bir ilk olacak." ifadelerini kullandı.