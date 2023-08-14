Abdulvahap Kocaman'ın Ölümünün 18. Yıl Dönümü Anma Programı

Şair ve halk ozanı Abdulvahap Kocaman'ın ölümünün 18. yıl dönümü dolayısıyla Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde anma programı düzenlendi. Programda konserler, gölge oyunu ve okçuluk turnuvası gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Vali ve belediye başkanı, Kocaman'ın önemli bir değer olduğunu vurguladı.