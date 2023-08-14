Abdulvahap Kocaman'ın Ölümünün 18. Yıl Dönümü Anma Programı
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Şair ve halk ozanı Abdulvahap Kocaman'ın ölümünün 18. yıl dönümü dolayısıyla Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde anma programı düzenlendi. Programda konserler, gölge oyunu ve okçuluk turnuvası gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Vali ve belediye başkanı, Kocaman'ın önemli bir değer olduğunu vurguladı.
Şair ve halk ozanı Abdulvahap Kocaman'ın ölümünün 18. yıl dönümü dolayısıyla memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde anma programı düzenlendi.
Kadirli Belediyesince, Kocaman'ın doğduğu Koçlu köyünde düzenlenen etkinlikte, yerel sanatçılar konser verdi.
Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sergilenen programda, okçuluk turnuvası da yapıldı.
Vali Erdinç Yılmaz, bu tür etkinliklerle, halk ozanlarının isimlerinin gelecek nesillere aktarılmasının sağlandığını söyledi.
Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan da Kocaman'ın, Çukurova için önemli bir değer olduğunu belirtti.