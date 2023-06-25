Abdal Musa Anma Etkinlikleri Elmalı'da düzenlendi

Antalya'nın Elmalı ilçesi Tekke Mahallesi'nde gerçekleştirilen 18. Uluslararası, 39. Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri'ne katılanlar Abdal Musa Türbesi'ni ziyaret etti. Anma etkinlikleri kapsamında semah ve cem törenleri ile konserler gerçekleştirildi.

18. Uluslararası, 39. Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri, Antalya'nın Elmalı ilçesi Tekke Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe katılanlar Abdal Musa Türbesi'ni ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, anma etkinliklerinde yaptığı konuşmada, Abdal Musa'yı, Pir Sultan Abdal'ı, Hacı Bektaş-ı Veli'yi konuşmanın kolay olmadığını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise asırlar önce Horasan'dan gelip yaşayışıyla, öğütleriyle insanlığı hoşgörü, sevgi, barış ve kardeşliğe çağıran Abdal Musa'nın yüzyıllar öncesinden bugünlere ışık olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Anma etkinlikleri kapsamında semah ve cem törenleri ile konserler gerçekleştirildi.