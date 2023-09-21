ABD, Naziler tarafından alıkonulan Egon Schiele eserlerini mirasçılarına teslim etti

ABD, Naziler tarafından alıkonulan Avusturyalı ünlü ressam Egon Schiele'nin 7 eserini mirasçılarına teslim etti.

BBC'nin haberine göre, Yahudi kökenli Fritz Grünbaum'ün ailesinden alıkonulan eserleri geri almak isteyen mirasçılar, 20 yılı aşkın süredir eserlerin kendilerine iade edilmesini talep ediyor.

2018 yılında başlatılan hukuki sürecin ardından ABD'deki müzeler, sergiledikleri eserleri Grünbaum'un mirasçılarına gönüllü olarak teslim etmeyi kabul etti.

Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder ve sanat koleksiyoncusu Serge Sabarsky de ellerinde bulunan eserleri mirasçılara iade etme kararı aldı.

Eserlerin iadesi için mahkemeye başvuruldu

Grünbaum'ün mirasçıları, eserlerin iadesi için 2018'de New York eyalet mahkemesine başvurmuştu.

Mahkeme, Grünbaum'ün Almanya'daki "Dachau" toplama kampında tutulduğu dönemde sanat eserlerini gönüllü olarak başkasına vermesinin mümkün olmadığına ve bu nedenle eserlerin mirasçılara teslim edilmesine hükmetti.

Değeri 780 bin dolar ile 2 milyon 750 bin dolar arasında değişen eserlerden bazıları ABD'nin ünlü müzelerinde sergileniyordu.

Naziler, Grünbaum'ün elinden almıştı

Almanya'daki "Dachau" toplama kampında 1941'de hayatını kaybeden Grünbaum'un, ünlü ressam Schiele'ye ait 81 eseri bulunuyordu.

Elisabeth Grünbaum, eşi tutuklandıktan sonra eserleri Nazilere teslim etmek zorunda kaldı.

Nazi lideri Adolf Hitler tarafından "yozlaşmış sanat" olarak kabul edilen Schiele'nin eserleri, Nazileri finanse etmek için kullanıldı.

Avusturyalı-Amerikalı sanat tarihçisi ve yazar Otto Kallir'in eline geçen bu eserlerden bazıları, farklı alıcılara satıldı.