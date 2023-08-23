ABD'li müzisyen Marcus Miller İstanbul'da konser verecek

ABD'li caz ve R&B müzisyeni Marcus Miller, Wolkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak. Miller, 31 Ekim akşamı İstanbul'da sahne alacak ve enstrümanlarında dünyaca ünlü isimlerle birlikte performans sergileyecek. Konser biletleri 28 Ağustos'tan itibaren Biletix'te satışa sunulacak.