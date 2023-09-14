ABD'den Kamboçya'ya iade edilen tarihi heykel

PUNOM PEN, 14 Eylül (Xinhua) -- Bu tarihi belirsiz fotoğrafta, Pandava Ordusu Başkomutanı Drsthadyumna'ya ait olduğu düşünülen ve ABD'den Kamboçya'ya iade edilen bir heykel görülüyor.

Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'li özel koleksiyoncu George Lindemann'ın ailesinin çalınan 33 kültürel eseri Kamboçya'ya iade ettiğini söyledi. (Fotoğraf: Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı/Xinhua aracılığıyla)