ABD-Çin Müzik Forumu: Müzik formundan çeşitli görüntüler

Çinli ve ABD'li uzmanlar New York'ta Cumartesi günü katıldıkları müzik forumunda, iki ülke arasında müzik eğitimi alanında işbirliği ve etkileşim çağrısında bulundu. Panelistler, müziğin ülkeler arasında anlayış ve işbirliği köprüleri kurmadaki hayati rolünü vurguladı.

Müzik formundan çeşitli görüntüler

Çinli ve ABD'li uzmanlar New York'ta Cumartesi günü katıldıkları müzik forumunda, iki ülke arasında müzik eğitimi alanında işbirliği ve etkileşim çağrısında bulundu.

"ABD-Çin Müzik Forumu-Zorluklarla Yüzleşmek ve Geleceğe Bakmak" adlı forum, Cumartesi öğleden sonra The Asia Society'deki Lila Acheson Wallace Oditoryumu'nda yapıldı.

Panelistler, müziğin ülkeler arasında anlayış ve işbirliği köprüleri kurmadaki hayati rolünü vurguladı.

ABD-Çin Müzik Forumu, 2018 yılında ABD-Çin Müzik Enstitüsü ve Çin Merkez Müzik Konservatuarı tarafından ortaklaşa başlatılan China Now Müzik Festivali'ne yeni eklenen bir bölüm.

Çarşamba günü başlayan "Müzik Köprüsü" temalı bu yılki festival, Pazar günü sona erdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri New York'tan bildiriyor. (XHTV)