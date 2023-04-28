ABB'nin 'Atık Jiletleri Toplama Kampanyası'nda 300 kilogram jilet geri dönüşüme kazandırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) "Atık Jiletleri Toplama Kampanyası" kapsamında, 300 kilogram jiletin geri dönüştürüldüğü bildirildi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle 2019'da başlatılan "Atık Jiletleri Toplama Kampanyası"nın devam ettiği kaydedildi.

Kullanılmış jiletlerin geri dönüşüme kazandırılması, sokak hayvanları ve kağıt toplayıcılarına zarar vermemesi amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, başkent genelinde hizmet veren 3 bin 100 berbere atık jilet toplama kutuları dağıtıldı.

Bugüne kadar 300 kilograma yakın jiletin geri dönüşüme kazandırıldığı belirtilen açıklamada, Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü Kontrol Şefi Çiğdem Mercan'ın şu değerlendirmesine de yer verildi:

"Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve belediyemizin işbirliği ile atık jiletlerin geri dönüşüme katılmasını sağladık. Bu projede Ankara'da 3 bin 100 berber esnafı ile çalışıyoruz. Toplanan jiletler buradan belirli aralıklarla geri dönüşüme gönderiliyor. 2019 yılından bu yana 300 kilograma yakın jilet bertaraf edildi."

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara ise "Berberlerimiz, artık jiletleri kutularda topluyor. Dolan kutuları odamıza getiriyorlar. Binlerce jileti bu şekilde geri dönüşüme kazandırmış olduk. Sayın Başkanımıza bu konuda bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Tek bir sokak hayvanımızı bile kurtardıysak ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.