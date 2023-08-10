Abay Kunanbayulı'nın doğum günü kutlanıyor

Türk dünyasının önemli şair ve düşünürlerinden Abay Kunanbayulı, doğumunun 178'inci yılında Kazakistan genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Kazakistan'da her yıl 10 Ağustos, eserleriyle Kazak halkının milli farkındalığının yeniden canlanmasına katkı sağlayan şair Abay Kunanbayulı'nın doğum günü dolayısıyla 'Abay Günü' olarak kutlanıyor. Gün dolayısıyla ülke genelindeki 30'dan fazla Abay anıtında anma etkinlikleri düzenleniyor. Bu hafta müze, kütüphane, sergi ve tiyatrolarda Abay'ın eserlerini anlatan faaliyetlere yer veriliyor. Sosyal medyada ise Abay'ın şiirleri paylaşılıyor. Milli şair, ülkenin yurt dışı temsilciliklerinde de düzenlenen törenlerle anılıyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, eski adı Twitter olan X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, milli şair Abay Kunanbayulı'nın, kaleme aldığı eserleriyle milletin manevi gelişimine büyük katkıda bulunduğunu belirtti. Tokayev, 'Abay ilkeleri, yeni neslin yetişmesinde bir rehber görevi üstleniyor. Abay'ın paha biçilemez mirasını yaygınlaştırmak görevimizdir.' dedi. Ulusal İstatistik Kurumu da ülkede 18 bin 452 kişinin milli şair Abay'ın ismini taşıdığı bilgisini paylaştı. Kazak halkının 'Shakespeare'i Kazakistan'ın doğusundaki Semey kentinde 1845'te dünyaya gelen Abay Kunanbayulı, 170'e yakın şiir, 56 çeviri ve Kara Söz adı verilen 45 nasihat kaleme almış ve Kazak halkının 'Shakespeare'i olarak adlandırılmıştı. Yeni Kazak edebiyatının temelini atan Kunanbayulı, eserlerinde sosyal, toplumsal ve ahlaki konuları işlemiş, halkı okumaya ve medeni gelişme yoluna çağırmıştı. Aynı zamanda Türk dünyasının önemli şair ve düşünürlerinden olan Abay Kunanbayulı'nın eserleri 2020'de Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) ilan edilen Abay Yılı kapsamında Türk dillerine de çevrilmişti.