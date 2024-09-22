Abant Gölü Milli Parkı Sonbaharda Ziyaretçilerini Ağırlıyor
Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Gölü Milli Parkı, sonbahar mevsiminde ağaçların sarı ve kahverengi tonlarına bürünmesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Hafta sonunu değerlendiren misafirler, parkta yürüyüş yaparak hatıra fotoğrafları çektiriyor.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor.
Ankara-İstanbul arasında yer alan milli parktaki ağaçlar, hazan mevsiminin gelişini müjdeleyen sarı ve kahverenginin tonlarına bürünmeye başladı.
Hafta sonu tatilini fırsat bilen bazı yerli ve yabancı misafirler, kapalı ve rüzgarlı havaya rağmen geldikleri parkta, göl çevresinde yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çektirdi.