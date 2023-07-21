Abana Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri Festivali Başlıyor

Kastamonu'da düzenlenecek olan 38. Abana Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri Festivali 4-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalde sanatçı Resul Dindar, Uğur Işılak ve DJ Nail sahne alacak. Ayrıca plaj voleybolu, plaj futbolu, ayak tenisi ve zeka oyunları da oynanacak.