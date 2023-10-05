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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Tarsus'ta St. Paul Anıt Müzesi'ni ziyaret etti

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Kültür Sanat Haberleri

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ankara büyükelçileri ve temsilcileriyle birlikte Tarsus'taki St. Paul Anıt Müzesi'ni gezdi ve Kızılmurat Mahallesi'ndeki St. Paul Kuyusu'nu inceledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Mersin'in Tarsus ilçesindeki St. Paul Anıt Müzesi'ni ziyaret etti.

Meyer-Landrut, beraberinde 11 ülkenin Ankara büyükelçileri ve temsilcileriyle St. Paul Anıt Müzesi'ni gezdi.

Müze hakkında bilgi alan heyet, sonrasında Kızılmurat Mahallesi'ndeki St. Paul Kuyusu'nu inceledi.

Meyer-Landrut ve bazı diplomatlar, kuyudan çıkan suyu içti, ellerini yıkadı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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