92. İzmir Enternasyonal Fuarı "Gençlik" temasıyla kapılarını açtı

İZMİR - Bu yıl 92. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir'in "2026 Avrupa Gençlik Başkenti Finalisti" olmasına özel "Gençlik" teması ile kapılarını açtı. Fuar, 10 Eylül'e dek birbirinden özel programlarla ziyaretçilerini ağırlayacak.

1 - 10 Eylül tarihleri arasında etkinliklerin gerçekleştirileceği 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış programı, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Düzenlenen açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ticaret Bakanı Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

"İEF, geleceğin Türkiye'sinin tarihi referansıdır"

Açılış konuşmasına yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İEF, bir asır önce atalarımızın kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin, kendini uluslararası ölçekte tanıttığı ilk ve öncü markasıdır. İzmir, 9 Eylül ile kurtuluşun, İktisat Kongresi ile iktisadi kuruluşun, misak-ı iktisadinin ve İzmir Enternasyonal Fuarı ile iktisadi dirilişin şehridir. Bugün Cumhuriyetimiz bu üç kilit taşının üzerinde yükselmektedir. İşte bu nedenle 9 Eylül de, İktisat Kongresi de, İEF de geleceğin Türkiye'sinin inşası için temel tarihi referansıdır. Tüm bu hadiselerin İzmir'de yaşanmış olması elbette bir tesadüf değildir. İzmir, tüm farklılıkları ile bir arada yaşayabilmenin şifrelerini keşfetmiş, çok sesli ve çok renkli yaşam biçimlerini refaha dönüştürmüştür. İzmir'in sayısız yeniliğe ev sahipliği yapması, bu çok güçlü iktisadi ve kültürel şartların bir sonucudur. Bugün burada, İzmir'de, adil ve müreffeh bir Türkiye için bir araya gelmiş olmamız yine bu şartların meyvesidir" dedi.

"Gençlere ithaf ettik"

Fuarın temasının 'gençlik' olmasına gönderme yapan Soyer, 'değişim' ve 'yenilenme' vurgusu yaparak, "İzmir, fuarın kapılarını 92. kez açarak işte bu direnci ortaya koyuyor. Adalete ve değişime duyduğu sarsılmaz inançla. İEF, her renkten, her ülkeden insanın buluştuğu bir dünya meydanıdır. Dünyaya İzmir'den tutulan bir aynadır. İkinci Dünya Savaşı'nda da, soğuk savaş yıllarında da, 12 Eylül darbesinde de devam etmiştir. Biz de, iki yıl önce pandeminin ağır şartları altında dahi kapılarımızı açtık. Bugün, tam 92. kez İzmir'den dünyaya şunu duyuruyoruz: İnsanlık bir olduğu müddetçe, altından kalkamayacağımız hiç bir umutsuz durum yoktur. İşte bu nedenle 92. İEF'yi, umudu daha da büyütmek için gençlere ithaf ettik. İzmir'in belediye başkanı seçildiğim ilk günden bu yana, gençlerin sadece geleceğin değil, bugünün de esas aktörleri olduğunu söylüyorum. Çünkü yaşadıklarımız gösteriyor ki bir bütün olarak, toplumsal yaşamın her evresinde yenilenmek zorundayız. İşte bunu başarma gücüne sahip olanlar gençlerdir. Onların önündeki tüm engelleri kaldırarak ekonomiden ekolojiye, eğitimden sağlığa, adaletten demokrasiye kadar yenileneceğiz. Bunu mutlaka başaracağız. Evet, gençlerin öncülüğünde yaşamı iyileştireceğiz ve biliyorum ki bu değişimin sahnesi tarih boyunca yeniliklerin kaynağı olan İzmir olacak. İzmir'i, 2026 Avrupa Gençlik Başkenti yapma hedefimiz tam da bu yüzden. Bu şehrin caddelerinden sokaklarına, meydanlarından kırlarına kadar her bir köşesine gençlerin nefesi, ruhu ve coşkusu işlesin istiyoruz. Hepimizin hayalini kurduğu bu köklü değişimin harcı, işte bu ruhta saklı. Yeter ki gençlere gölge etmeyelim. Biliyorum ki onlar tüm bunları başarmaya muktedir" açıklamasında bulundu.

Fuarın içeriğine dair bilgi verdi

Fuarın içeriğine ilişkin de bilgi veren Soyer, şunları söyledi:

"Bu yıl fuarımızda Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığımız alanda pek çok yenilik ziyaretçilerimizle buluşacak. İzmir Enternasyonal Fuarı Türkiye'de ilk kez Uluslararası Tekstil Bienali'ne de ev sahipliği yapacak. 17 farklı ülkeden 57 katılımcının yer aldığı Bienaldeki eserler, Atlas Pavyonu'nda sanatseverlerle buluşacak. 10 gün boyunca 26 konser, tiyatro ve film gösterimleri, spor etkinlikleriyle Ege'nin kalbi yine burada, Kültürpark'ta atacak. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. 92.İzmir Enternasyonal Fuarı İzmir'e ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun."

İhracat üssü İzmir

Ticaret Bakanı Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ise, ülke ekonomisine ilişkin verileri paylaşırken fuarın ekonomiye katkısına vurgu yaptı. Ağar, "Yaklaşık 10 yıldır fuar vesilesiyle İZFAŞ ve il dünyasının kıymetli isimleriyle birlikte her yıl daha güzel bir ekinlik düzenlemek için çalışıyoruz. 2026 yılı Avrupa Gençlik Başkenti Finalisti olan güzel İzmir'imizi tebrik etmekte ve İzmir Enternasyonal Fuarı'nın da bu yönde Gençlik teması ile düzenlenmesini oldukça anlamlı bulmaktayız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına büyük bir heyecanla ve coşkuyla hazırlanıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizle cumhuriyetimizin yeni nice 100 yıllarını başarılarla kutlayacağımıza eminiz. Ayrıca, dünyanın çeşitli yerlerinden sanatçıların katılacağı ve İzmir Enternasyonal Fuarı'nda kapılarını açacak olan Uluslararası Tekstil Bienal'inin de ülkemizin tanıtımına fayda sağlamasını ve başarılı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyoruz. Önümüzdeki dönemde ekonominin mevcut kırılganlıklarını en düşük seviyeye çekmek; üretim faktörlerini daha etkin kullanmak, yatırım ortamını daha da iyileştirmek; ihracatta birim fiyat artışını sağlayacak gerekli teknolojik ve inovatif dönüşümü sağlamak en temel önceliklerimiz olacaktır. Bir ihracat üssü olarak İzmir, kuruluş yıllarından bu yana Türkiye'nin kalkınmasında, dışa açılmasında önemli bir rol oynamıştır. Ülkemiz ihracatı açısından büyük önem taşıyan İzmir ilinden yapılan ihracat, 2022 yılında bir önceki yıla göre %15,5 artarak 17,0 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2023 Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,3 artarak 10 milyar dolar seviyesine çıkmıştır, ithalatı ise aynı dönemde 7,8 milyar olarak gerçekleşmiş olup 2,2 milyar dolar dış ticaret fazlası vermiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramını coşkuyla kutladığımız şu günlerde, Kurtuluş Savaşımızın simge şehri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle genç Cumhuriyetin ekonomi politikalarına öncülük eden İktisat Kongresinin toplandığı, yıllarca ülkemizin dış ticaretine liderlik eden, Ege'nin incisi, kendi bölgesinin başkenti güzel İzmir'imizin Türkiye Yüzyılı vizyonumuza ve heyecanımıza ortak olacağına, ihracat ilgili hedeflerimize ulaşılmasında büyük bir katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Fuarcılık, dış ticaretin ve ihracatı artırmanın en önemli enstrümanlarından biridir. Bu nedenle, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde güçlü ve yenilikçi bir organizasyonla 92. İEF'de bir araya gelmiş olmamız, yabancı konuklarımız ve zengin etkinliklerle Fuarımızı gurur ve onurla kutluyor oluşumuzdan fazlasıyla memnuniyet duyduğumu tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.

Vali Elban, fuarın tarihi misyonuna dikkat çekti

Açılış töreninde konuşma yapan İzmir Valisi Süleyman Elban da, fuarın tarihi misyonuna dikkat çekerken her yıl artan yeniliklerle düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Vali Elban, "Henüz cumhuriyet kurulmadan aziz Atatürk İktisat Kongresi'ni düzenlediği bu şehirde kısa süre içerisinde de İEF'nin temellerini atmış ve bunun da uluslararası boyutta olmasını emretmiştir. İEF, yaklaşık 100 yıldır büyük bir coşku içerisinde ve kendine has özellikleriyle yaşayageldi. Ne kadar isabetli bir tespitle ve o gün için olağanüstü bir vizyonla böyle bir fuarın yapılmasını insan şaşkınlık ve takdirle karşılıyor. Fuarlar uluslararası olmayı başaramamışken İEF, birkaç yılda uluslararası olma özelliğini kazanıyor. Fuarın temeli o kadar sağlam oluyor ki insanlık tarihinin en vahşi savaşı olan İkinci Dünya Savaşı'nda bile fuar, devamlılığını koruyor. İşte bu altyapı fuarı bugüne sapasağlam getiriyor. Dünya fuarcılığı bugün bambaşka bir şey daha yapıyor. Stantları gezme dışında yıllardır ziyaretçilerini eğlendirmeye de çalışıyor. Biz çocukluğumuzda fuarın günlerce takip ederdik. Eğlenceleri, etkinlikleri ve sanatçıları büyük bir coşkuyla takip ederdik. Bugün birçok fuar, katılımcılarına iyi hoş vakit geçirtmeye çalışırken biz bunu yıllar önce başarmışız. 100 yıl önce temeli atılmış fuarın üzerine her yıl yeni bir şeyler koyma zorunluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Mutlaka fuarcılık anlayışına yeni bir şeyler koymalıyız. Çünkü öncü olmak ve Atatürk'ün emanetini üstlenmiş olmak böyle bir sorumluluk getiriyor" diye konuştu.