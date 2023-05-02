90 Yaşında Hayatını Kaybeden Yönetmen Duygu Sağıroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk sinemasının yönetmenlerinden 90 yaşında hayatını kaybeden Duygu Sağıroğlu son yolculuğuna uğurlandı. Beşiktaş Levent Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Sağıroğlu'nun ailesi taziyeleri kabul etti. Törene oyuncu Salih Kalyon, Haldun Dormen, Halil Ergün ve Sağıroğlu'nun sevenleri katıldı. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Duygu Sağıroğlu, defnedilmek üzere Feriköy Mezarlığı'na götürüldü.

"ÇOK DEĞERLİ BİR ADAMDI, ONU ÇOK ARIYORUM"

"TÜRK SİNEMASINA YÜZLERCE TALEBE YETİŞTİRDİ"

Birlikte çalıştıklarını ifade eden oyuncu Salih Kalyon ise, "Duygu Sağıroğlu arkasından o kadar çok söylenecek şey var ki. Tiyatro babası, sinema da dekor deyince o akla gelir. Ne söylenebilir ki; Duygu, duygu dolu anılar bırakarak, aramızdan ayrıldı. Çok değerli bir abimizdi, Türk sinemasına yüzlerce talebe yetiştirdi. Çok büyük emekleri oldu. Uğurlar olsun" diye konuştu.