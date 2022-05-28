9'UNCU SANCAKTEPE KİTAP FUARI AÇILDI - Haberler

? Sancaktepe Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Sancaktepe Kitap Fuarı birçok yazar ve şair okurlarının katılımıyla açıldı. Kitap Fuarının açılışında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Kitap demek, bambaşka dünyalara kapıları açmak demek? dedi. Dokuzuncusu düzenlenen Sancaktepe Kitap Fuarı, belediyenin etkinlik alanında ziyaretçilerine kapılarını açtı. Çok sayıda kitap evinin bulunduğu fuara vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Fuarın açılışını Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü yaptı. Stantları gezen başkan Döğücü, çocuklarla muhabbet ederek onlarla fotoğraf çektirdi. 27 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında okurların ziyaretine açık olacak fuarda birçok şair ve yazar okurlarıyla bir araya gelecek.

'KİTAP FUARLARIYLA GENÇLERİMİZİN EĞİTİMİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ? Fuar açılışında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 'Sancaktepe kültürün çalışmanın başkenti olmak için uğraşıyor. Burada genç bir nüfus var. Bu gençler okumayı çok seviyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Kütüphane ve kitap fuarlarıyla gençlerimizin eğitimine katkıda bulunacağız. Kitap bambaşka bir şey. Kitap demek, bambaşka dünyalara kapıları açmak demek. Çocukluğumuz ve gençliğimiz hep kitap okumakla geçti. Bu gençlerimizde kitap okuyarak yeni dünya ve ufuklara yelken açacaklar' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat