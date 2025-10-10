9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Coşkuyla Başladı

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin açılışı kapsamında mangal ateşi yakıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, şefler ve diğer davetliler Merkez Park'ta yapılan festivalin kortej yürüyüşüne katıldı.

Yürüyüşe katılanlar bando eşliğinde tören alanına geçti, bazı vatandaşlarda etkinlik alanındaki stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetlerini tattı.

Köşger, törende yaptığı konuşmada, gelenek ve göreneklerin kuşaktan kuşağa aktarılması gerektiğini söyledi.

Festivalin Adana'nın zengin kültürel mirasını ve eşsiz lezzetlerini geleceğe taşımak için önemli bir köprü olduğunu belirten Köşger, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle bu yıl gastronomi şehri olacağız. Bu süreci sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. Adana mutfağının otantik yapısını, özgünlüğünü ve doğallığını bozmadan, onu yeniden yorumlayarak, yeni dokunuşlar katarak tanıtmamız şart. Ancak en önemlisi, güler yüzümüzü kaybetmeden, cömert misafirperverliğimizi sürdürerek dünyaya kendimizi tanıtmalıyız."

Vali Köşger, gastronomi turizminin geliştirilmesi gerektiğini belirterek Adana başta olmak üzere Hatay, Gaziantep ekseninde Mersin'i, Şanlıurfa, Kahramanmaraş eklenerek bir destinasyon oluşturulabileceğini belirtti.

Lezzet eksenli bir turizm planlaması için çalışmaların sürdüğünü belirten Köşger, şunları söyledi:

"Adana'yı bilen herkesin aklına ilk olarak lezzet, kebap ve 500'ü aşkın yemek çeşidi geliyor. Tarihiyle, doğasıyla, inanç turizmiyle, deniziyle, yaylasıyla Adana her anlamda zengin bir şehir. Bu değerleri doğru yönetimle değerlendirirsek ve dünyaya gerektiği şekilde sunarsak, Adana gastronomi alanında dünyanın sayılı şehirleri arasında yer alabilir. Bu zenginlik, Adana'nın turizm master planının lokomotifi ve dinamosu olan mutfağının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor."

Köşger, 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ni gastronomi ünvanını kazanmış bir Adana'da yapacaklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Adana'nın sadece bir sanayi, tarım ve ticaret şehri olmanın ötesinde, aynı zamanda bir kültür ve turizm şehri olduğunu ifade etti.

Festivalde emeği geçen herkese teşekkür eden Geçer, "Adana mutfağı, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da ilgisini çeken bir değer haline gelmiştir. Adana'nın dumanı gökyüzüne, lezzeti yüreklere karışır. Bu topraklarda her lokma bir tarih, her sofra bir hikayedir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, birlikte mangal ateşini yaktı.

Festivalde şef Arda Türkmen de katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktardı.