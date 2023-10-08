9. Selatin Bisiklet Turu, düzenlendi

Germencik Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 9. Selatin Bisiklet Turu, İzmir Efes Bisiklet Topluluğu ile Aydın Bisiklet Derneği üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Tur kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Belevi Mahallesi ile Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi'nden iki grup halinde yola çıkan bisikletçiler, Selatin Mahallesi'ndeki anıt çınar ağacının altında buluştu.

Katılımcılara burada kuru fasulye, pilav, turşu ve tatlı ikram edildi. Çınar altındaki etkinliğe Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş de katıldı.

Selatin Mahallesi Muhtarı Kerim Çetin, belediye başkanları ile bisikletçilere teşekkür etti.

Katılımcılar mahallede kurulan yöresel pazarı da ziyaret etti.