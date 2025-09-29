9. İzmir Coffee Festival 10-12 Ekim'de Kahveseverleri Buluşturacak

Kahveseverleri buluşturan 9. İzmir Coffee Festival, 10-12 Ekim'de İzmir Arena'da düzenlenecek.

Festivali organize eden firmadan yapılan açıklamaya göre, üç gün sürecek festivalde 120 katılımcı firma yer alacak.

Ücretsiz atölyeler ve markaların kuracakları stantlarla katılımcılar, kahve çeşitlerini ücretsiz tadımlarla deneyimleyebilecek.

Festival boyunca dünya ve Türkiye şampiyonu baristalarla eğitimler ve demlemeler yapılacak.

Ayrıca şarkıcı Tuana ve Willy William DJ performansıyla müzikseverlerle buluşacak.

Festivalin son gününde ise şarkıcı Ceylan Ertem ve Ozan Doğulu sahnede yerini alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen düzenleyici şirketin kurucusu Şahin Aydoğan, festival boyunca 45 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini ifade etti.