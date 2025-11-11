89 Yaşında Resim Yapmaya Başlayan Makbule Can'ın Tutkusu

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Makbule Can, 70 yaşında, çocuklarının ısrarıyla tanıştığı resim sanatını tutkuyla sürdürüyor.

Karakavuz köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Can, uzun yıllar boyunca geçimini bahçe işleri ve arıcılıkla sağladı.

Yoğun iş temposu nedeniyle kendisine zaman ayıramayan Can'a 19 yıl önce çocukları, "Artık haftanın bir gününde kendine vakit ayır" diyerek dinlenmesi gerektiğini söyledi.

Boş durmayı sevmeyen Can'a boya, kağıt ve tuval alan çocukları, "Çocukken bizim resimlerimizi sen yapardın, yine yapabilirsin." sözleriyle annelerini teşvik etti.

Kısa sürede resim yeteneğinin farkına varan Can, bugüne kadar yaptığı yüzlerce tabloyu evine gelen misafirlere ve çocuklara hediye etti.

Yıllar içerisinde resimle daha çok ilgilenmeye başlayan Can'ın eserleri, 2013 yılında Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından açılan sergide sanatseverlerle buluştu.

"Gücüm yettiğince, halim olduğunca yapıyorum"

Kış aylarında resimle ilgilenen, bahar aylarında ise bahçe işleri ve arılarıyla meşgul olan Can, AA muhabirine, resim yapmanın kendisine huzur verdiğini söyledi.

Resim yapmaya çocukları sayesinde başladığını anlatan Can, "Hep bahçeye gidiyorum, hiç boş durmayı da sevmiyorum. Boş kaldığımda bahçeye gidiyordum. Kırk sene arı baktım, bahçe de yapıyordum, arı da vardı. Bir gün 'Sen kendine çalış' dediler bana. Malzemeleri getirdiler. Onlar da hoşuma gitti. Kışın onları yapıyorum, yazın yine bahçemde uğraşıyorum." diye konuştu.

Can, resimlerinde yaşamın her anından ilham aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kendi hayalimle, gördüklerimle, doğaya bakarak... Hayvanları çok seviyorum. Onları yaptım. Çiçekçileri, böcekleri yapıyorum. Hobi olarak yapıyorum yani. Kursuna falan da gitmedim. Gitme imkanım da yok. Burada arım, işim çok. Gücüm yettiğince, halim olduğunca yapıyorum. Resim yapmayı seviyorum."

Resimlerini çocuklara hediye ediyor

Yaşıtlarının ve gençlerin üretme konusunda yetersiz olduklarını ifade eden Can, "İstemeyene yaptıramıyorsunuz. Canı istemeyen almıyor eline. 'Biz yapamıyoruz' diyorlar. Zor değil, başlayın ama istemiyor canları. Alışmayınca da zor geliyor onlara." ifadelerini kullandı.

Sanatın değerinin yeterince bilinmediğini dile getiren Can, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pek sanat nedir üzerine varan yok. Eğitimsizliğimiz... Zamanında öğretilmemiş, duyulmamış. Cahilliğimiz yüksek. Orman kenarlarında yetişmişiz, tenha yerlerde ama bir istek var yani ben hiç boş durmayı sevmediğim için yürüyor."

Can, yaptığı resimleri özellikle çocuklara hediye ettiğini, onların mutluluğunun kendisini de mutlu ettiğini sözlerine ekledi.