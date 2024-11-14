84 Yaşındaki Ressam İsmail Fehim İbrahimhakkıoğlu'na Fahri Doktora Unvanı

Çakıl taşlarıyla resim yapma tekniğini kullanan 84 yaşındaki ressam İsmail Fehim İbrahimhakkıoğlu, kişisel sergisini üniversite öğrencileriyle buluşturdu.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde düzenlenen törende, ressam İbrahimhakkıoğlu'na fahri doktora unvanı verildi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ve diğer katılımcılarla, serginin açılışını yapan İbrahimhakkıoğlu, resimleri ve sanatı hakkında bilgi verdi.

İbrahimhakkıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1960'tan bu yana çakıl taşı ve kumla resimler yaptığını anlattı.

Erzurum'dan getirdiği çakıl taşlarını kullandığını, öğrencilerinin de daha sonra farklı şehirlerden çakıl taşları getirdiğini belirten İbrahimhakkıoğlu, sergide farklı temalarda 41 eserinin sergilendiğini söyledi.

İbrahimhakkıoğlu, fahri doktora unvanı ve sergi açılışı için üniversite yönetimine teşekkür etti.