83 Yaşındaki Mürüvvet Teyzenin Uçma Hayali Gerçek Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'teki Huzurevi'nde yaşayan 83 yaşındaki Mürüvvet Türksoy'un '21 yaşına dönsem uçak kullanmak isterdim' demesi üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü onun hayalini gerçekleştirdi. Türksoy, THK Havacılık Eğitim Merkezi'nde planörle uçuş yaptı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 83 yaşındaki Mürüvvet Türksoy'un uçma hayali, kurumun girişimleriyle gerçeğe dönüştürüldü.

Merkezde kalan yaşlılara "21 yaşına dönsen ne yapardın?" çalışması yapıldı.

Farklı konularda görüşlerini belirten yaşlılardan 83 yaşındaki Mürüvvet Türksoy, "21 yaşına geri dönsem uçak kullanmak isterdim" cevabını verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Türksoy'un isteğini yerine getirmek için İnönü Türk Hava Kurumu (THK) Havacılık Eğitim Merkezi ile irtibat kurdu.

Talebin kabul olması üzerine Türksoy, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Seyhan Şimşek ve görevlilerle THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ne gitti.

Türksoy, burada Havacılık Eğitim Merkezi Koordinatörü Ali Zaimoğlu koordinesinde planörle uçuş gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, yaptığı açıklamada, Türksoy'un isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Huzurevinde kalanların, genç yaşlardaki hayallerini öğrenmek için bir çalışma yaptıklarını hatırlatan Türkoğlu, "Büyüklerimizden 'Okumak isterdim, dünya güreş şampiyonu olmak isterdim, oto atölyesi açmak isterdim, musiki sanatçısı olmak isterdim' gibi cevaplar aldık. 83 yaşındaki Mürüvvet teyzemiz uçak kullanmak istediğini dile getirmesi üzerine İnönü THK Havacılık Eğitim Merkezi ile irtibat kurduk ve hayalini gerçekleştirdik. Kendisi planörle uçuş yaptı ve kullandı. Onun mutluluğu, bizleri daha çok mutlu etti. Bu tür sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Kültür Sanat
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkkında vahim suçlama

Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı için vahim suçlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

Ünlü oyuncu trafikte öldüresiye dövüldü, canını zor kurtardı
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı

Üniversitede tartışma yaratan görüntü! Bir bayrağa tepkiler çığ gibi
Talihsiz kadın gece yarısı sokakta kaldı, nedeni olayı gölgede bıraktı

Talihsiz kadın gece yarısı sokakta kaldı, nedeni olayı gölgede bıraktı
Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör

Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Heyecanlandıran açıklama geldi
Yaylayı bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda

Bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.