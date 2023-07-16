83 yaşındaki adam evini mini bir müzeye dönüştürdü

Sivas'ta yaşayan Mustafa Yıldırım, 30 yıl içerisinde 38 farklı koleksiyon yaparak evini mini bir müzeye dönüştürdü. Evde gramofonlardan objelere, eski fotoğraf makinelerinden telefonlara kadar birçok tarihi eşya bulunuyor. Müze, bölgeye gelen birçok vatandaş tarafından ziyaret ediliyor.

- 2 katlı evinin üst katını mini müzeye dönüştürdü

SİVAS - Sivas'ta metal paralarla koleksiyon yapmaya başlayan Mustafa Yıldırım 30 yıl içerisinde 38 farklı koleksiyon yaparak evini mini bir müzeye dönüştürdü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Maksutlu köyünde yaşayan 83 yaşındaki Mustafa Yıldırım 30 yıl önce koleksiyon yapmaya merak sararak Türkiye Cumhuriyeti metal paralarını toplamaya başladı. Daha sonra banknotların koleksiyonunu yapan Yıldırım, zaman içerisinde 38 farklı ürünün koleksiyonunu yaparak evini adeta mini biz müzeye çevirdi. Silahtan fotoğraf makinesine daktilodan çevirmeli telefona kadar birçok tarihi eşyanın yer aldığı müzeyi bölgeye gelen birçok vatandaş tarafında ziyaret edildi.

Dışardan 2 katlı normal bir ev gibi görülen yapıda içeriye girenler adeta tarihte zaman yolculuğuna çıkıyor.

"Burada 38 ayrı koleksiyon bulunuyor"

Mustafa Yıldırım, müze içerisinde 38 ayrı koleksiyon olduğundan bahsederek, "Koleksiyon yapmaya 1977 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin metal paralarını toplayarak başladım. Bazen banknot paralar buldum, daha sonra taş koleksiyonları yapmaya başladım derken bu koleksiyonların devamı da geldi. Şu an burada 38 ayrı koleksiyon bulunuyor. Bu koleksiyonların içinde gramofonlar, objeler, aydınlatma gereçleri, eski fotoğraf makineleri, telefonlar, Fransız saat ve şamdanlar gibi tam 38 ürünün koleksiyonu var" diye konuştu.

"Buraya yaklaşık 5 bin kişi geldi gitti"

Yıldırım, şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiğinden bahsederek, " Buraya yaklaşık beş bin kişi geldi gitti. Bunu yaklaşık iki bine yakını üst düzey bürokratlar. Burada anı defterim var gelen misafirlerime yazı yazdırıyorum. Şimdi bu mini müzeye yeni olarak bir at ve savaş miğferi ile Osmanlı saraylarından büyük bir ibrik var. Aldığım Osmanlı ibriğine beş bin Euro verdim" dedi.