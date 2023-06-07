82 yılın hatıralarıyla dolu Halkevi binası onarılıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sembol bir yapı olan ve uzun zamandır bakımsız halde bulunan Halkevi binası baştan aşağı onarılıyor. Son teknolojiler kullanılarak gençlerin cazibe merkezi olacak komplekse dönüştürülecek binada hummalı çalışmalar sürüyor.

İzmit'te 19 Şubat 1941'de hizmete açılan ve Cumhuriyet döneminin önemli eserlerinden biri olarak bilinen Halkevi binası, uzun zamandır yıpranmış haliyle vatandaşların dikkatini çekiyordu. Bir önceki Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Halkevi'nin yenilenmesi için başlattığı proje çalışmasından netice elde edememişti. Aksoy'un ardından göreve atanan Vali Seddar Yavuz ise binanın onarılması adına çalışma başlatmıştı. Mevcut binanın yıkılmaması ve güçlendirilip, onarılması kararı alındı. Yüklenici firmaya 7 Nisan'da yer teslimi yapıldı. Çalışmaların sürdüğü bina çok maksatlı salonlar, kitap kafeler, sanat faaliyetleri ile gençlerin ilgisini toplayacak bir komplekse dönüşecek.

Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ferit Çakır, Proje Mimarı Seyhan Serimer ve Yatırım İzleme Müdürü Emrah Çalış, Halkevi binasında yürütülen çalışmaları inceledi. Ferit Çakır, binanın mevcut durumu hakkında heyete detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

"Döşemede yer yer çökmeler vardı"

Prof. Dr. Ferit Çakır, her hafta düzenli olarak Halkevi binasında yürütülen çalışmaları kontrol ettiğini belirterek, "Sistem iki bloktan oluşuyor. B blok dediğimiz idari yapı ve A blok dediğim çok maksatlı salonun olduğu bölüm var. Biz önce raspa çalışmalarıyla başladık. Maksadımız, döşemede durum nedir bunu görmekti. Döşemede yer yer çökmeler vardı. Özellikle B bloğun uç tarafında çökmelerimiz vardı. Bu sebeple A blokta da döşemeyle ilgili çalışmalar yaptık. Gözlem çukurları açıldı. Bu çukurlar sayesinde zemindeki durum nedir ona bakmaya çalışıyoruz. Yer yer gözlem noktaları açıyoruz. Raspa çalışmaları tamamlanınca duvarlar da net çıkacak. Dış tarafta çalışmalar yaptık. İç tarafta da çalışmaları tamamlayacağız" dedi.

Prof. Dr. Ferit Çakır, raspa çalışmalarının ardından güçlendirme çalışmalarının yapılacağını da sözlerine ekledi.

"Bizler ne yaptığımızı, ne yapacağımızı da biliyoruz"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un Halkevi binasında yürütülen çalışmaları titizlikle takip ettiğine dikkat çeken Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, "Vali Bey buradaki mühendisler ve mimarlar kadar binaya hakim. Valimizin takibinde işlemlerimizi sürdürüyoruz. Bir iş planı yaptık. Halkevi binamızın restorasyonu ve yapım projemizin bir süresi var. Bu süre içinde hareket etmeye çalışıyoruz. Vali Bey'in önüne her ay bu iş planını koyuyoruz. Ne kadar hızlı gidiyoruz, ne kadar yavaş gidiyoruz, plan dahilinde miyiz bilmek istiyor. Bizler ne yaptığımızı biliyoruz, ne yapacağımızı da biliyoruz. Ben işin sonunda Kocaelili hemşehrilerimize güzel bir çalışmayı müjdeleyebilirim. Halkevi binası titizlikle restore edilmeye, yapılmaya çalışılıyor" diye konuştu.