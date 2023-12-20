Üye Girişi
Haberler

817 yıldır ayakta duran kadın medresesi 'Sıttı Radviyye' varlığını sürdürüyor

Güncelleme:
Abone Ol

Mardin'de 12. yüzyılda Nasıruddin Ahmed Artuk Aslan döneminde Radviyye Hatun tarafından kadınlar için açılan özel bir eğitim ve öğretim kurumu olan medrese ilk günkü gibi varlığını sürdürüyor.

817 yıldır ayakta duran kadın medresesi 'Sıttı Radviyye' varlığını sürdürüyor

MARDİN - Mardin'de 12. yüzyılda Nasıruddin Ahmed Artuk Aslan döneminde Radviyye Hatun tarafından kadınlar için açılan özel bir eğitim ve öğretim kurumu olan medrese ilk günkü gibi varlığını sürdürüyor.

Mardin Medreseler Koruma Derneği Başkanı İbrahim Yüksel, kadınlar için inşa edilen medresenin 817 yıldır ayakta olduğunu söyledi. Hatuniye Medresesi olarak da bilinen Sıttı Darviyye Medresesi kadınlar için yapılan 2 katlı açık avlulu yapı mimarisinin de ilk örneği olduğunu belirten Yüksel, "Günümüzde kadın hakları bakımından çok sözler söylenir. Medeniyetimiz bin yıl önce muhteşem mimarisi ve sanatıyla bir kadının isteği ile açılan bir kadın mektebini yapmıştır. Bu medeniyetimizin kadına verdiği değerin çok somut bir delilidir. 1206 senesinde Artuk Aslan döneminde tamamlanıyor medresenin inşaatı" şeklinde ifade etti.

Şehirde birçok medresede Artuk Aslan'ın imzasının bulunduğunu aktaran Yüksel, "1206 senesinde inşaatı tamamlanıyor ve günümüze kadar ayakta duruyor ziyarete açık bir şekilde bekliyor. Hatuniye Medresesi Anadolu Hatuniye Medreselerinin ilkini teşkil eder. Bu medreseyi önemli kılan bir diğer husus Hazreti Ömer döneminde Kudüs'e götürülen Kadem-i Şerif Emüniddin Sökmen bey döneminde Kudüs'ün, Fatımilerin eline geçmesi sebebiyle Kudüs'ü terk etmek zorunda kaldığı zamanda kutsal emanetler ile birlikte Mardin'e getirmiş" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

İbrahim Yüksel Mardin Kudüs Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MasterChef 2. eleme adayları kim oldu? 20 Aralık eleme potasında kimler var? 21 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Aralık MasterChef takım oyunu - dokunumazlık kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Çalışan emekliler ne zaman ikramiye alacak? TARİH BELLİ OLDU Fred Galatasaray maçında oynayacak mı, cezalı mı? Galatasaray - Karagümrük maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Karagümrük maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası yarın faiz artıracak mı? (TAHMİNLER) Merkez Bankası faizi yükseltecek mi, faiz artacak mı? Merkez Bankası faiz kararı tahminleri! 21 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Kayserispor - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Fred kırmızı kart mı gördü, kaç maç yok? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title