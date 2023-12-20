Mardin'de 12. yüzyılda Nasıruddin Ahmed Artuk Aslan döneminde Radviyye Hatun tarafından kadınlar için açılan özel bir eğitim ve öğretim kurumu olan medrese ilk günkü gibi varlığını sürdürüyor.

817 yıldır ayakta duran kadın medresesi 'Sıttı Radviyye' varlığını sürdürüyor

MARDİN - Mardin'de 12. yüzyılda Nasıruddin Ahmed Artuk Aslan döneminde Radviyye Hatun tarafından kadınlar için açılan özel bir eğitim ve öğretim kurumu olan medrese ilk günkü gibi varlığını sürdürüyor.

Mardin Medreseler Koruma Derneği Başkanı İbrahim Yüksel, kadınlar için inşa edilen medresenin 817 yıldır ayakta olduğunu söyledi. Hatuniye Medresesi olarak da bilinen Sıttı Darviyye Medresesi kadınlar için yapılan 2 katlı açık avlulu yapı mimarisinin de ilk örneği olduğunu belirten Yüksel, "Günümüzde kadın hakları bakımından çok sözler söylenir. Medeniyetimiz bin yıl önce muhteşem mimarisi ve sanatıyla bir kadının isteği ile açılan bir kadın mektebini yapmıştır. Bu medeniyetimizin kadına verdiği değerin çok somut bir delilidir. 1206 senesinde Artuk Aslan döneminde tamamlanıyor medresenin inşaatı" şeklinde ifade etti.

Şehirde birçok medresede Artuk Aslan'ın imzasının bulunduğunu aktaran Yüksel, "1206 senesinde inşaatı tamamlanıyor ve günümüze kadar ayakta duruyor ziyarete açık bir şekilde bekliyor. Hatuniye Medresesi Anadolu Hatuniye Medreselerinin ilkini teşkil eder. Bu medreseyi önemli kılan bir diğer husus Hazreti Ömer döneminde Kudüs'e götürülen Kadem-i Şerif Emüniddin Sökmen bey döneminde Kudüs'ün, Fatımilerin eline geçmesi sebebiyle Kudüs'ü terk etmek zorunda kaldığı zamanda kutsal emanetler ile birlikte Mardin'e getirmiş" dedi.