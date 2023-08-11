812 yıldır ilk günkü gibi ayakta duran Harzem Medresesi ziyaretçilerini bekliyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Ziyaret köyünde 812 yıldır ayakta duran Harzem Medresesi ziyaretçilerini bekliyor.

Mardin Müzeleri Koruma Derneği Başkanı İbrahim Yüksel, tarihi medrese ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yüksel, "1211 senesinde Artuk Arslan döneminde inşaatı tamamlanmış bir tarihi medresemiz. Harzem köyü Doğu Roma imparatorluğu döneminde bir gözetleme, bir karakolu görevi ifa ederken Artuklular döneminde daha bir önem kazanmış bir yerleşim merkezi haline gelmiştir. Burası önemli bir köydür. Kutlamalarını, şölenlerini, düğünlerini yaptıkları özel bir köy niyetine girmiştir" şeklinde konuştu.

Medresenin şehirden uzak bir köyde olduğu için daha iyi korunduğunu ifade eden Yüksel, "Aynı zamanda Harzem Medresesi ile de isminden çok söz ettirmiştir tarihte. 1929 senesinde Diyarbakırlı Abdulgani Fahri Bulduk beyefendinin 1920 basılan eserinde o medreseden çok fazıl ve alim insanlar yetişmiştir şeklinde bir ifadesi var. Ahmet Artuk Arslan'ın önemli bir mirasıdır. Kızıltepe'de bulunan medrese, Artuk Arslan döneminde Mardin'deki Şehidiye Külliyesi ile beraber üçüncü büyük külliye tarzında inşaa edilmiştir. Artık Arslan'ın döneminde Hatuniye Medresesinin de inşaatı tamamlanmıştır. Ahmet Artuk Arslan'ın bu şehirde bıraktığı birçok mirastan birisi de Harzem Medresesidir. Köyde oluşu şehirden uzak oluşu bu medresenin daha iyi korunmasını da vesile olmuş aynı zamanda yani solu sosyolojik bir inceleme konusudur bu coğrafyamızda. Şehirdeki yapılar çok iyi korunamaz iken köydeki yapılar insanımızın tarihi eserlere duyarlılığı koruma bilinciyle bir emanet bilinciyle bakması vesilesiyle daha bir korunarak gelmiştir. Harzem Medresesi de bu şekilde, köylülerin bu eseri muhafaza etmesiyle günümüze büyük oranda orijinal haliyle ulaşmıştır" dedi.

812 yıldır ilk günkü gibi ayakta duran Harzem Medresesi ziyaretçilerini bekliyor.