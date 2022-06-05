Dünya Çevre Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı - Haberler

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Dünya Çevre Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı

AA - Cebrail Caymaz - Kültür Sanat
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Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde öğrencilerin katılımıyla başlayan "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde öğrencilerin katılımıyla başlayan "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Etkinliğe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Hamdemirci, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve diğer ilgililer katıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Kültür Sanat

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