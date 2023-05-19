80 yıllık dokuma tezgahı Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'ne bağışlandı

80 yıllık dokuma tezgahını Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'ne bağışladı

KÜTAHYA - Kütahya'da bir vatandaş, 80 yıllık dokuma tezgahını Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'ne bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve İstanbul Tekstil Hammaddeleri İhracatçılar Birliği desteğiyle hayata geçirilen "Türkiye dokuma atlası" isimli kültür projesinde Kütahya'yı temsilen Domaniç yöresinden "Cicili Kuşak" adlı tarihi dokuma kumaş belirlendi. Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü bu tarihi kumaşı aynı teknik ve malzemelerle üretmeyi planlayıp çalışmalar yaparak, dokuma tezgahında "Cicili Kuşak"ın üretimini gerçekleştirdi.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'ne tarihi bir dokuma tezgahı bağışlayan Şaphane ilçesinden Mehmet Gürler ve yapılan çalışmalara destek veren Tekstil Mühendisi Erol Türker'e Kütahya ile ilgili yapılan çalışmalara verdikleri katkılardan dolayı İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Gölpınar tarafından plaket takdim edildi.

"Atıl vaziyetteki dokuma tezgahını işlevsellik kazandık"

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmaya kararlı olduklarını dile getiren Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli, "Türkiye Dokuma Atlası projesi çerçevesinde Emine Erdoğan hanımefendinin bizzat kendisinin ilgilendiği bir proje. Sabancı Olgunlaşma Enstitüsüyle birlikte başlamış ve biz de Kütahya olgunlaşma enstitüsü olarak Domaniç kumaşından başladık. Çünkü artık bu kumaşı dokuyan yaşlı teyzelerimiz sizi kaybetmeden önce öğrenerek bu geleneği yaşatalım istedik. Domaniç yöresinin kumaşı Cicili kuşak. Şaphane'den de bulduğumuz atıl vaziyetteki dokuma tezgahını işlevsellik kazandırarak bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan dolayı duyduğumuz mutluluğu da size tarif edemem. Gerçekten çok güzel bir şey. Şu anda kullanılan bir tezgah haline geldi. İnşallah diğer ilçelerimizden de yok olmaya yüz tutmuş el sanatlarına dokuma olsun, giyim olsun yani olgunlaşma enstitüsünün misyonu dahilinde yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Osmanlı'dan beri süregelen dokumacılık el sanatları ürününün son temsilcisidir bu tezgah"

Dedesinden kalma tezgahı bağışlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Gürler, "Bu el tezgahının ilk çocukluk yıllarında dokunmasına şahit olan dedemin imal ettiği babamın da ustalığını gösterdiği çalıştığı bizi de bu tezgahta kazandığı parayla bizleri büyüttüğü bir tezgahtır. Biz de kurumumuzla bir şekilde vesile oldu tanıştık. Talep ettiler. Biz de kurumumuza bağışladık atıl vaziyette olan bu tezgahımızı. Şaphane'nin en eski mesleklerinden olan Osmanlı'dan beri süregelen dokumacılık el sanatları ürününün son temsilcisidir bu tezgah. Bunu beş yüz sene şahane halkı bu tezgahla her evin altında üretim yaparak geçimini sağlamış ama altmışlı yıllardan sonra Sümerbank fabrikaları kurulunca bu tezgahların ekonomik ömrü bitmiş. Ondan sonra birkaç evin altında devam etmiş. En sonunda devam ettiren babam da vefat ettikten sonra bu tezgahı buraya bağışladık. Sağ olsunlar yetkililerimiz de bölgenin kumaşları tespit edip bu tezgahta ecdadımızın el emeği göz nuru olan ürünlerini kaybolmaması için bunların üretimini çoğaltması için bir vesile oldular" şeklinde konuştu.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Gölpınar, Mehmet Gürler ve Erol Türker'e katkılarından dolayı teşekkür etti.