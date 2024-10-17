8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Başladı

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" misafirlerini ağırlamaya başladı.

Festival kapsamında Merkez Park'ta yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar kuruldu.

Katılımcılara stantlarda kebap, ciğer, şırdan, şalgam gibi kentin lezzetleri sunuluyor.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğinin (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, festivalde mangalları yaktıklarını söyledi.

Bayram havasıyla misafirleri karşılamaya başladıklarını belirten Serttaş, "Festivaller kenti olan Adana'dan geçen yıl 900 bin misafir ağırladık. Bu yıl 1 milyonun üzerinden misafir ağırlamayı hedefliyoruz. Adana gerçekten de festivaller kenti oldu. Etlerimizi bir gün öncesinden hazırladık. Şu andan 20 kebapçı arkadaşımızla ekmeğimizi paylaşmaya ve misafirlerimizi ağırlamaya hazırız." diye konuştu.

Festivalde yer alan İlhan İlbey de şalgamdan kebaba bütün lezzetlerin festival alanında olduğunu dile getirdi.

Şırdancı Cumali Batur, ilk gün olmasına rağmen festivale yoğun bir katılımın olduğunu söyledi.

Dönerci Mehmet Nuri Erzin de herkesi festivale beklediklerini belirtti.

Öte yandan festival etkinlikleri kapsamında, Adana Müze Kompleksi Konferans Salonu'nda "Çukurova Tarım Zirvesi" kapsamında paneller gerçekleştirildi.