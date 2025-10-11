8. Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Bilecik'te, bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali düzenlendi.

Merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde, yörede yetiştirilen kestane kabağının tanıtılması amacıyla organize edilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra "en iyi kestane kabağı yarışması" yapıldı, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, programda yaptığı konuşmada, Kızıldamlar'ın kentin tarımsal zenginliğine katkı sağlayan köylerden biri olduğunu söyledi.

Bölgedeki 600 dekar arazide, yılda ortalama 1300 ton kestane kabağı üretildiğini belirten Sözer, "Bu rakam yalnızca tarımsal bir veri değil alın terinin ve emeğin somut bir göstergesidir. Kestane kabağı artık Kızıldamlar'ın bir ürünü olmaktan çıkmış, köyümüzün simgesi, Bilecik'in markası haline gelmiştir." dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da Kızıldamlar'ın emeğin ve doğanın uyumuyla büyüyen kestane kabağının ilin ruhunu yansıtan en güzel sembollerden biri olduğunu dile getirdi.

Bu gibi festivallerin üretimin, paylaşmanın ve birlikte olmanın değerini hatırlattığını vurgulayan Subaşı, "Bir toplum, toprağına ve üreticisine sahip çıktığı sürece ayakta kalır. Tarımsal üretim sadece ekonomik bir faaliyet değil aynı zamanda yaşam kültürüdür, birlik duygusudur." ifadesini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Kızıldamlar köyü Muhtarı Metin Gezen'in de katılımcılara hitap ettiği organizasyon, "kabak soyma yarışması", kabak tatlısı ikramı ve dua edilmesiyle sona erdi.