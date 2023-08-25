Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneğince organize edilen '8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali', kasımda gerçekleştirilecek. Festivalde kısa filmlerin yanı sıra birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, tek masa buluşmaları, atölye ve film gösterimi yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneğince organize edilen "8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali", kasımda gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, genç yeteneklerin keşfine imkan sağlayan festivalin yeni tanıtım filmi yayımlandı.

Tanıtım filminde Türk sinemasının önemli bazı isimleri anılırken, bu isimlerin filmlerinden sahneler yer alıyor. Film, Ayşe Şasa'nın "Yeşilçam Günlüğü" kitabının baskısının 30. yıl dönümüne atıfla, yazara saygı duruşuyla başlıyor.

"Başka Bi' Festival" mottosuyla yolculuğuna devam eden festival, "Kısa film başka bi' şey" diyerek kısa filmlerin hikayeye odaklanmasını amaçlıyor.

Festivalin bu yılki danışma kurulunda, yapımcı Halil Kardaş, akademisyen Doç. Dr. Mesut Aytekin, belgesel yönetmeni ve yapımcı Merve Sena Kılıç, yayıncı ve yazar Cevat Özkaya ile editör ve yazar Asım Öz yer alıyor.

Ön jüri ise yönetmenler Emre Sefer, Ömer Güler, Merve Özen, Meryem Sena Metin ile akademisyen ve yönetmen Yusuf Emirdar'dan oluşuyor.

Başvurular 20 Eylül'e kadar devam edecek

Başvuruların uluslararası festival platformu "www.filmfreeway.com" üzerinden yapıldığı festivale, kısa film yarışması için başvurular 20 Eylül'e kadar devam edecek.

Kısa film yarışmasının yanı sıra festival haftasında birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, tek masa buluşmaları, atölye ve film gösterimi yapılacak.

İşitme ve görme engelliler için bazı gösterimler tamamıyla erişilebilir olarak ayrıntılı altyazı ve sesli betimlemeyle gerçekleştirilecek.

- Ödüller

Festivalin 19 Kasım'da yapılacak ödül töreninde, en iyi kurmaca, en iyi belgesel ve en iyi animasyon filmlerine 15 biner lira, en iyi deneysel filme 7 bin 500 lira ödül verilecek. Bu yıl Ayşe Şasa anısına verilen Genç Öncüler Özel Ödülü ise 7 bin 500 lira olacak.

Lise kategorisinde de birinci 7 bin 500 lira ödül alacak. Birinci, ikinci ve üçüncüye İstanbul Sinema Evi (İSE) tarafından sinema eğitimi verilecek.

Yapım Desteği Ödülleri'nde ise 2 en iyi senaryodan birine İSE tarafından 30 bin lira nakdi destek, diğerine ise Unity Production tarafından Post Prodüksiyon Hizmet Ödülü takdim edilecek.