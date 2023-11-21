Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenecek 8. Kent Araştırmaları Kongresi, "Cumhuriyetin 100. Yılında Kent" temasıyla 22-23-24 Kasım 2023'te, Ankara'da yapılacak. Kongre, kentlerin geçmiş ve gelecek ikinci yüzyılına odaklanacak ve birçok konuyu ele alacak. Ücretsiz katılım sağlanacak.

Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenecek 8. Kent Araştırmaları Kongresi, "Cumhuriyetin 100. Yılında Kent" temasıyla 22-23-24 Kasım 2023'te, Ankara'da yapılacak.

Cumhuriyet'in geçmiş yüzyılında ve gelecek ikinci yüzyılında kentin konuşulacağı 8. Kent Araştırmaları Kongresi; Kent Araştırmaları Enstitüsü, İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı, TEPAV, TOBB Üniversitesi ve İdealKent Dergisi'nin iş birliği ile düzenlenecek. Kongre, 22-23-24 Kasım 2023 tarihlerinde, TEPAV – TOBB ETÜ Kampüsü'ndeki üç farklı salonda, eşzamanlı olarak düzenlenecek. Oturumlar, her üç gün de sabah 09.00'da başlayacak.

200'ün üzerinde bilim insanının katkı sunacağı Kongre'nin davetli konuşmacıları arasında; Prof. Dr. İlhan Tekeli, Mimar Han Tümertekin, Prof. Dr. Fuat Keyman, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu, Faruk Malhan, Prof. Dr. Ayda Eraydın, Prof. Dr. Murat Güvenç gibi isimler yer alacak. Kongre'nin açılış konuşmalarını; Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Direktörü Emir Osmanoğlu, Prof. Dr. Metin Şenbil, Prof. Dr. T. Nur Çağlar, Prof. Dr. Güven Sak ve Prof. Dr. Yusuf Sarınay yapacak.

"100. Yılında Cumhuriyetin Planlaması", "100. Yılında Cumhuriyet Mimarlığı", "100. Yılında Cumhuriyetin Kentleşmesi ve Kentsel Toplum", "100. Yılında Cumhuriyetin Yerel Yönetimleri", "Gelecek: Yeni bir iddiayı ortaya koyarken" ve "Deprem ve Afet Özel Gündemi" başlıkları etrafında şekillenen kongrede mimarlıktan şehir planlamaya, kent sosyolojisinden kentte kültür sanata birçok konu ele alınacak. Ana teması "Cumhuriyetin 100. Yılında Kent" olan kongrede Cumhuriyetin 100 yıllık deneyiminin değerlendirilmesi üzerinde durulurken, aynı zamanda geleceğin kentlerine ilişkin öngörülere ve stratejilere yer verilecek.

8. Kent Araştırmaları Kongresi'ne ücretsiz katılım sağlanacak.