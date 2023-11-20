Cumhuriyetin 100. Yılında Kent temasıyla düzenlenecek olan 8. Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara'da başlıyor. Kongrede, kentleşme, yerel yönetimler, mimarlık ve kültür sanat gibi konular ele alınacak.

8. Kent Araştırmaları Kongresi, "Cumhuriyetin 100. Yılında Kent" temasıyla 22 Kasım'da Ankara'da başlayacak.

Kent Araştırmaları Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin geçmiş yüzyılında ve gelecek ikinci yüzyılında kentin konuşulacağı 8. Kent Araştırmaları Kongresi, Kent Araştırmaları Enstitüsü, İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV), TOBB Üniversitesi ve İdealKent Dergisi'nin işbirliği ile düzenlenecek.

TOBB ETÜ Kampüsü'ndeki TEPAV'da yapılacak oturumlar, 22-23 ve 24 Kasım tarihlerinde saat 09.00'da başlayacak.

200'ün üzerinde bilim insanının katkı sunacağı kongrenin davetli konuşmacıları arasında Prof. Dr. İlhan Tekeli, Mimar Han Tümertekin, Prof. Dr. Fuat Keyman, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu, Faruk Malhan, Prof. Dr. Ayda Eraydın, Prof. Dr. Murat Güvenç yer alıyor.

Kongrenin açılış konuşmalarını, Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Direktörü Emir Osmanoğlu, Prof. Dr. Metin Şenbil, Prof. Dr. T. Nur Çağlar, Prof. Dr. Güven Sak ve Prof. Dr. Yusuf Sarınay yapacak.

"Cumhuriyetin 100. Yılında Kent" temasıyla yola çıkan 8. Kent Araştırmaları Kongresi'nin bu yılki temel sorusu "İkinci yüzyılına giren Cumhuriyet'in yerleşmeler konusundaki yeni iddiaları neler olabilir?" olacak.

"100. Yılında Cumhuriyetin Planlaması", "100. Yılında Cumhuriyet Mimarlığı", "100. Yılında Cumhuriyetin Kentleşmesi ve Kentsel Toplum", "100. Yılında Cumhuriyetin Yerel Yönetimleri", "Gelecek: Yeni bir iddiayı ortaya koyarken" ve "Deprem ve Afet Özel Gündemi" başlıkları etrafında şekillenen kongrede, mimarlıktan şehir planlamaya, kent sosyolojisinden kentte kültür sanata birçok konu ele alınacak.

Kongrede, Cumhuriyetin 100 yıllık deneyiminin değerlendirilmesi üzerinde durulacak ve geleceğin kentlerine ilişkin öngörülere ve stratejilere yer verilecek.

8. Kent Araştırmaları Kongresi'ne katılım ücretsiz olacak.