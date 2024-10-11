8'inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne geri sayım başladı

Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde, Adana Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan 8'inci 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 17-20 Ekim'de Adana'da Merkez Park'ta misafirlerini ağırlayacak. 'Kökleriyle Adana' temasıyla düzenlenecek festivalin tanıtımı bugün İstanbul'da yapıldı. Lansmana Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Şefler; Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Ebru Baybara Demir'in yanı sıra gastronomi, basın ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Açılış konuşmlarının ardından Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu mangalın başına geçerek davetlilere Adana kebabı ve Adana ciğeri hazırladı.

'AMACIMIZ ADANA'MIZIN DERİN, TARİHİ VE KÖKLÜ MUTFAĞINI TÜM DÜNYAYA TANITMAK'

Toplantıda konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Valiliğimizin ev sahipliğinde, Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerimiz, meslek odalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarıyla Adana mutfağının eşsiz tatlarını 17-18-19-20 Ekim tarihlerinde lezzetseverlerle buluşturacak olan 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Tanıtım Toplantısı'nda huzurlarınızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. Adana, yalnızca eşsiz yemekleriyle değil, aynı zamanda mutfak kültürünün ardındaki hikayelerle de tanınan bir şehirdir. Yüzyıllardır bu topraklarda şekillenen yemek kültürümüz, Adana halkının hoşgörüsünü, çalışkanlığını ve yaşam enerjisini de yansıtır. Misafirperverliğimiz, sofralarımızda buluşan lezzetlerle hayat bulur. Bulunduğu coğrafi konum, 10 bin yıl öncesine dayanan geçmişi ile kadim bir kültürün varisi olan Adana'mız, kendine has lezzet sentezini bugün de zenginleştirmeye devam ederek geçmiş ile bugünü bünyesinde harmanlamayı başarabilmiştir. İşte bizler de tam bu yüzden Adana'mızın derin, tarihi ve köklü mutfağını tüm dünyaya tanıtmak ve 'geçmişin birikimiyle bugünümüzü inşa ederken, geleceğe doğru sağlam adımlarla ilerleme' gayemizi bir kez daha vurgulamak amacıyla bu yıl sekizincisini düzenleyeceğimiz Lezzet Festivali'mizin temasını 'Kökleriyle Adana' olarak belirledik" dedi.

'İLİMİZ EKONOMİSİNE YAKLAŞIK 3 MİLYAR LİRALIK KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Bu yıl 1 buçuk milyon ziyaretçiyi ağırlamayı beklediklerini söyleyen Vali Köşger, "Her yıl bir önceki yıldan çok daha fazla ses getirmesi için gayret gösterdiğimiz festivalimizle, Adana mutfağının tanıtımının yanı sıra bu leziz mutfağı gelecek nesillere taşımayı ve Adana'nın gastronomi turizminin vazgeçilmez duraklarından biri olmasını amaçlıyoruz. Bu yıl 2-6 Ekim tarihlerinde 1 milyon 100 bin kişinin ziyaret ettiği ve hiçbir asayiş olayının yaşanmadığı dünyanın en büyük Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'i alnımızın akıyla tamamlamanın vermiş olduğu gururu yaşıyoruz. Bununla birlikte geçen yıl 923 bin ziyaretçiyi ağırladığımız Uluslararası Adana Lezzet Festivalimizde 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı bekliyor ve bunun heyecanını yaşıyoruz. Bugün de burada tanıtım toplantısını yapmış oluyoruz. Festivalimizin 4 gün gibi kısa bir süre içerisinde ilimiz ekonomisine yaklaşık 3 milyar liralık katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

'DOĞAYA SAYGIYI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMI TEŞVİK ETMEYİ PLANLIYORUZ'

Festivalin amaçlarından bahseden Vali Köşger, şunları ekledi:

"Festivalimizin önemli bir başka amacı da Adana mutfağını sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde tanıtmak ve yaygınlaştırmaktır. Bu noktada; Adana'nın yerel ürünleri, doğal tarım yöntemleri ve geleneksel tariflerini, çevre dostu bir anlayışla geleceğe aktarmayı aynı zamanda doğaya saygıyı ve sürdürülebilir yaşamı teşvik etmeyi planlıyoruz. Tüm bunlara ek olarak dünyada yaşanan iklim değişikliğine, su ve enerji kaynaklarındaki daralmaya, tarım, toprak ve sağlıklı gıda erişimine dikkat çekmek amacıyla Social Gastronomy Movement (Sosyal Gastronomi Hareketi) iş birliği ile dünyanın farklı ülkelerinden Adana'ya gelecek uzmanların katılacağı, Uluslararası Tarım Zirvesi'nde ve Çukurova/ Topraktan Lezzeti ana temasıyla düzenlenecek panellerde çiftçilerimize, gastronomi profesyonellerine ve girişimcilerine yol gösterecek paylaşımlarda bulunulacağını memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sosyal Gastronomi Hareketi ile yapılacak iş birliği ile festivalimiz aynı zamanda 'Universal Plate' etkinliğinin de bir parçası olacaktır. Ayrıca Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) açlığın son bulması ve herkesin kaliteli gıdaya erişerek sağlıklı beslenmenin sağlanmasına dikkat çekmek amacıyla belirlediği 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında gerçekleştirilecek 'Universal Plate' etkinliğinde, şeflerimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için yemekler pişirip bunların dağıtımını gerçekleştireceklerdir. Hepinizi Adana'ya beklediğimizi ifade ediyor, saygıyla selamlıyorum."

KARALAR: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ'YLE BİR TARIM AKADEMİSİ KURACAĞIZ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise "Adana bir tarım kenti. Adana bir ticaret, ve sanayi kenti, ama Adana aynı zamanda turizm kenti olmayı çok hak eden ve bu hakkını hala alamayan bir kent. Tarım alanı da çok önemli, aslında dünyanın en önemli ovalarından bir tanesinin Adana'da olduğunu söyler dururuz. Dolayısıyla bir tarım akademisinin eksikliği vardı, benim hayalimdi. Adana'nın tarımını bir üst noktaya taşımak noktasında faydalı olacağını düşündüğümüz için güzide üniversitemiz Çukurova Üniversitesi'yle bir tarım akademisi kuracağımızı, onunla ilgili çalışmalara başladığımızı buradan söylemiş olayım. Çünkü Adana'da lezzetin bir boyutu da o olağanüstü verimli ovadan o taze, katıksız organik ürünleri mutfağa taşıyan bir yönüyle çok önemli" dedi

'KENTİMİZİ DÜNYA MARKASI YAPMAYA ÇABALIYORUZ'

Adana'yı özünden koparmadan evrensele taşımayı amaçladıklarını ifade eden Karalar, "Bu yıl festivalimizin teması 'Kökleriyle Adana.' Adanamız dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri. Eşsiz güzelliklere sahip; denizi, içinden geçen iki nehri, tarihi, doğası, iklimi, endemik bitkileri, kültürü, tarımsal bereketi, yaratıcı insan kaynağı ile dünyanın en önemli kentlerinden biri olmalı. O yüzden de bu tema Adana'yı çok iyi ifade ediyor. Biz de Adana'mızın özelliklerini, güzelliklerini tanıtmaya yönelik yaptığımız her çalışmayla kentimizi dünya markası yapmaya çabalıyoruz. Adana'mızın geçmişten bu yana kendine has özelliklerin hepsini özünden koparmadan yerelden evrensele taşımaya kararlıyız" diye konuştu.