8 asırlık kervansaray zamana direniyor

Yozgat'ın Saraykent ilçesindeki Çınçınlı Sultan Hanı, 1239-1240 yıllarında Selçuklu döneminde inşa edilmiş olup, yıkık durumuna rağmen mistik atmosferini koruyor. Ziyaretçiler, hanın restore edilerek turizme kazandırılmasını bekliyor.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bulunan Çınçınlı Sultan Hanı 8 asırdır varlığını koruyor.

Saraykent ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Çınçınlı Sultan Hanı, 1239-1240 yılları arasında Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Valide Sultan Melike Mahperi Hatun tarafından yaptırıldı. Dikdörtgen planlı, horasan harcı ve moloz taşla örülmüş olan yapı balıksırtı tekniğine sahip.

Tarihi kaynaklarda 'Çimcimli', 'Cimcimli', 'Sarayköyü' ve 'Sarayözü' gibi farklı isimlerle de anılan hanın, adını yakınlarında bulunan termal su kaynaklarından aldığı biliniyor. Halk dilinde 'banyo yapmak, yıkanmak' anlamına gelen 'çimmek' fiilinden türeyen 'Çimcimli' ifadesi, asırlar içerisinde evrilerek günümüze 'Çınçınlı Han' olarak ulaştı.

Zamanla üst örtüsü ve taşıyıcı ayakları büyük ölçüde tahrip olan ve günümüze yıkık bir durumda ulaşan tarihi han, kalıntılarıyla bile mistik atmosferini korumayı sürdürüyor.

Tarihi yapıyı ziyaret eden İbrahim Dağdelen "Arkamda gördüğünüz yapı 1240-1241 yıllarında yapılmış olan Sultan Hanı Hamam. Şu anda dört bir tarafı cennet olan memleketimizin tarih kokan yerlerinden birisi. Şu anda unutulmaya yüz tutmuş vaziyette. Tekrar bu güzel eserin yetkililer tarafından turizme kazandırılması, restore edilmesini ümit ediyorum" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
