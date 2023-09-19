- 8 asırlık Ahilik geleneği tiyatro gösterisi ile canlandırıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı, 8 asırlık Ahilik geleneği tiyatro gösterisi ile canlandırıldı.

Kırıkkale'de, 24 Eylül'e kadar devam edecek olan 36. Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri başladı. Kutlamalar çerçevesinde, protokol üyeleri ve vatandaşlarında katılımıyla mehter takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen programda da, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük rol oynayan ve 13'üncü yüzyılda görülmeye başlayan esnaf kuruluşu olan "Ahilik" ile ilgili tiyatro gösterimi gerçekleştirildi. Tiyatroda, esnaf teşkilatı Ahiliğin geleneklerinden "Şed kuşanma" ile temsili kalfa ve usta olmanın şartları yerine getirildi.

Vali Mehmet Makas, burada yaptığı konuşmada, Ahiliğin eşrefi mahlukata ve insan odaklılığa hizmet eden bir kültür olduğunu söyledi.

Makas, "Usta çırak ilişkisiyle esnafımızın hem dini hem de milli değerlerini birbirine aktardığı, yol atalığı müessesesidir. Bu dürüstlük abidesi Ahilik teşkilatı, hem dinimizin emrettiği kuralları bir araya getiriyor, hem de milli değerlerimizdeki ticaret ahlakını öğreterek toplumun temelini oluşturuyor. Her kim Ahilik kültürü üzerine çırak yetiştiren esnaflarımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

"Yılın Ahisi" Bekir Balcı, "Yılın kalfası" Ali Kızılırmak ve "Yılın çırağı" Melike Aygün'e cübbe giydirilip şet kuşatıldığı program, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda unutulmaya yüz tutmuş meslekler ile ilgili sergi gezildi.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, protokol üyeleri, esnaf temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.