8. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından verilen 8. Anadolu Medya Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Yerel ve ulusal medyada ödüle layık görülen isim ve kuruluşlar belirlendi.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından verilen 8. Anadolu Medya Ödülleri'nin kazananları açıklandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, gazetecilerden oluşan jürinin değerlendirmeleriyle yerel ve ulusal medyada ödüle layık görülen isim ve kuruluşlar belirlendi.

AYD Başkanı Sinan Burhan bu yılki yarışmada, alanında başarılı isimlerin jüri üyelerinin titiz çalışmalarıyla belli olduğunu belirtti. Burhan, ödül alanların belirlenmesinde emeği geçen jüriye ve katılımcılara teşekkür etti.

Ödüle layık görülenler

Jürinin değerlendirmeleri sonucunda Altaş TV'den Semra Şimşek'in "Köylü Kızı Semra" programı "Yılın Yerel Belgesel Programı", Haber 61 TV'de yayımlanan "Spor Gündemi" "Yılın Spor Programı" seçildi.

"Yılın Yerel Televizyonu" kategorisinde "TV A", Yılın Yerel Televizyon Yöneticisi kategorisindeyse Türk Haber kanalından Bahtiyar Ersoy ödüle layık görüldü.

Yılın Yerel Medya Vefa Ödülü Kanal 26'dan merhum İlhan Yalçın adına Yiğit Can Yalçın'a, Yılın Yerel Radyosu Ödülü Tempo FM'e, Yılın Yerel Radyo Yöneticisi Ödülü Gün FM'den Fatma Akar'a, Yılın Yerel Radyo Programcısı Ödülü Aşk FM'deki Sıfır Atık Programıyla Seçil Tekin'e, Yılın Yerel Gazetesi Ödülü Lider gazetesine, Yılın Yerel Gazete Yöneticisi Ödülü Tarık Yılmaz'a verilecek.

Diğer ödül kategorileri ve kazananların isimleri şöyle:

"Yılın Yerel Haftalık Gazetesi: Pusula Gazetesi- Hüseyin Kutgün- Yalova, Yılın Yerel IP Televizyonu: Muğla Türk TV- Serap Özdemir, Yılın İnternet Medyası: Yerel Van Haber- Erhan Uğurlu, Yılın İnternet Medya Yöneticisi: Şerife Türkeş- Medyahabersitesi.com, Yılın Yerel Haber Sitesi: Haber Dairesi- Mustafa Tatlısu, Yılın Dayanışma Ödülü: Aksu TV- Cüneyt Beyit, Yılın Dayanışma Ödülü: Hrt Akdeniz- Ferit Şahin, Yılın Dayanışma Ödülü: Vuslat Anadolu- Selahattin Bayrak"

Ulusal Medya kategorisinde ödüle layık görülenler ise şu şekilde sıralandı:

"Yılın Kültür Sanat Programı: Esra Gezginci- Esrarengiz İstanbul- NTV, Yılın Televizyon Yorumcusu: Zafer Şahin- CNN Türk, Yılın Genel Yayın Yönetmeni: Ahmet Hakan Coşkun- Hürriyet gazetesi, Yılın Onur Ödülü: Yavuz Donat- Sabah gazetesi, Yılın Araştırmacı Gazetecisi: Deniz Gürel- TV 100, Yılın Ankara Temsilcisi: Fevzi Çakır- Haber Türk, Yılın Sosyal İçerikli Programı: Diyanete Soralım- Furkan Aktepe- Diyanet TV, Yılın Gençlik Programı: Ülkenin Çocukları- Şermin Dural- Ülke TV, Yılın Yayın Evi: Ketebe Yayınları- Furkan Çalışkan- Albayrak Medya Grubu, Yılın Programı: Günün Manşeti- Murat Çiçek- Kanal 24, Yılın Gazete Eki: Hürriyet Ankara Eki- Fatih Tekeci, Yılın Sabah Programı: Manşetlerin Dili- Ali İhsan Karahasanoğlu, Murat Alan- Akit TV, Yılın Televizyon Yöneticisi: Taha Dağlı- Haber Global, Yılın Dijital Platformu: Tabii- TRT, Yılın Tarih ve Kültür Programı: Tarihin Belgeseli- Merhum İsmail Yağcı adına TGRT, Yılın Anadolu Vefa Ödülü: Merhum Mehmet Barlas-gazeteci-yazar- Sabah gazetesi, Yılın Sosyal Medya Fenomeni: Adem Metan."