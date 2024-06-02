78 Yaşındaki Foto Muhabiri Bisikletiyle Çekimlere Gidiyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki foto muhabiri, fahri olarak sürdürdüğü mesleğinde çekimlere bisikletiyle gidiyor.

Mesleğe 1970 yılında Antakya Belediyesi basın yayın biriminde foto muhabiri olarak başlayan Zeybek, 1999 yılında emekli oldu.

Emekli olmasına rağmen mesleğini sürdüren Zeybek, fotoğraf çekeceği yerlere bisikletiyle gidiyor.

Mithat Zeybek, AA muhabirine, meslekteki ilk maaşıyla aldığı bisikleti 54 yıldır kullandığını söyledi.

Yaşına rağmen bisiklet kullanması dolayısıyla meslektaşlarının kendisine "Çekirge Mithat" lakabını taktığını anlatan Zeybek, "Emekli olduktan sonra da bisikletimle iş yapmaya devam ettim. Amacım evde oturup çökmemekti, bu nedenle de mesleğimi fahri olarak sürdürdüm. Bisikleti aldığım zamanlarda araç yoktu, bisikletimle çekimlere gidiyor, geziyordum." diye konuştu.

Zeybek, şu an işini gönüllü olarak sürdürdüğünü, hemen her gün bisikletiyle kentte fotoğraf çektiğini söyledi.

Haber amaçlı çektiği fotoğrafları da yerel gazetelerde çalışan meslektaşlarına ücretsiz olarak verdiğini anlatan Zeybek, mesleğini çok sevdiğini belirtti.

Zeybek, yaşına rağmen yıllardır bisiklet kullanması sayesinde kendini çok sağlıklı hissettiğini dile getirdi.

Bisikletine özenle bakıyor

Hayatının bir parçası olan bisikletine yıllardır özenle baktığını anlatan Zeybek, şunları kaydetti:

"Bisikletime yavrum gibi bakıyorum. Yağlamasını, bakımını, boyamasını ve düzenlemesini yapıyorum. Her sabah bisikletimle çıkar, akşam da evime bisikletimle dönerim. Eğer ben mesleği ve bisikleti bırakırsam kendimi kötü hissederim. Benim bütün hayatım bisikletim. İnsanlar sağlıkları için bisiklet kullanmalılar. Çökmezler, zorlanmazlar, bisiklet hayattır, gençlere de tavsiye ediyorum."