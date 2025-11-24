77. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda Ön Eleme Tamamlandı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen, Türkiye'nin en köklü ve en uzun soluklu sanat etkinliklerinden biri olan Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın 77'nci yılında gerçekleştirilen ön eleme değerlendirmeleri tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 77'nci Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın birinci aşamasında, başvurusu kabul edilen 783 eser, alanında uzman akademisyen ve sanatçılardan oluşan Seçici Kurul tarafından titizlikle değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda, her kategori için 13 eser, nihai değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazandı. İkinci değerlendirmeye katılacak eserlerin 25 Kasım - 9 Aralık 2025 tarihleri arasında, hafta içi ve hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ne teslim edilmesi gerekiyor.