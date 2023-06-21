Sivas'ta bulunan 752 yıllık tarihi Buruciye Medresesinde en kısa gecede düzenlenen programda öğrenciler ünlü şairlerin şiirlerini okudu. Sivas Dil ve Edebiyat Derneği tarafından düzenlenen geceye şiir severler yoğun ilgi gösterdi.

En kısa gecede 752 yıllık medresede şiir dinletisi

SİVAS - Sivas'ta bulunan 752 yıllık tarihi Buruciye Medresesinde en kısa gecede düzenlenen proğramda öğrenciler ünlü şairlerin şiirlerini okudu.

Sivas Dil ve Edebiyat Derneği, En kısa geceyi şiirle aydınlatma geleneğini 21 Haziran gecesi de sürdürdü. Sivas Belediyesi ve Sivas Valiliği Buruciye A.Ş nin katkılarıyla düzenlenen geceye şiir severler yoğun ilgi gösterdi. Burciye Medresesi'nde gerçekleştirilen gece lise ve üniversite öğrencileri ilk önce ünlü şairlerin şiirlerini daha sonra ise kendi yazdıkları şiirleri okudular.

"Şu anda herkes tarafından bilinen ve kabul edilen bir program haline geldi"

Programda konuşma yapan Sivas Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Aydın Yılmaz "2019 yılından bu yana" Gündönümü Şiir Akşamlarını" yapıyoruz. Bu yıl 10' uncusunu gerçekleştiriyoruz. Artık Sivas 'ta geleneksel bir şiir ve kültür faaliyeti olarak ve şu anda herkes tarafından bilinen ve kabul edilen bir program haline geldi" diye konuştu.

"Büyük edebiyatçılara sahip toplumlar tarihten günümüze büyük medeniyetler kurmuşlardır"

Aşık Talibi Coşkun anısına yapılan şiir dinletisinde konuşma yapan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Doç. Dr. Öğr. Üyesi Hasan Coşkun" Edebiyat ve medeniyet arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Büyük edebiyatçılara sahip toplumlar tarihten günümüze büyük medeniyetler kurmuşlardır. Şairlerimiz geleneklerini, göreneklerini, örf, adet ve inançlarını şiirlerine, destanlarına adeta nakış nakış işlemişlerdir. Türk ve Türkmen kültürünün açığa çıkartılması ve kayıt altına alınamadı açısından halk ozanlarının çok büyük bir katkısı var. Şairler, ozanlar, aydınlar aynı zamanda kendi dönemlerinin aydın kişileridir. Aşık Talibi Çoşkun'un Sivas'ın eserlerini, şiirlerini de işlediği konuları görmekteyiz" diye konuştu.