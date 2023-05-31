75 yaşındaki emekli memur resimleriyle sanatseverlerin beğenisini kazanıyor

Tekirdağ'da 55 yıldır resim yapan emekli memur Yaşar Urcun, çeşitli kurslara giderek kendisini geliştirerek yeni sergiler açıyor. Urcun, resim yapmaktan keyif aldığını ve yarım asırdır yaptığı çalışmalarda güzel eserler ortaya çıkardığını belirtiyor.

Tekirdağ'da 75 yaşındaki emekli memur Yaşar Urcun, yaptığı resimleri sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Yaklaşık 55 yıldır resim yapan Urcun, çeşitli kurslara giderek kendisini geliştirdi.

Son olarak Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sergi açan Urcun, yeni sergiler açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ressam Yaşar Urcun, AA muhabirine, resme olan ilgisinin ilkokul çağlarında başladığını, yıllar içinde çeşitli kurslara giderek kendini geliştirdiğini belirtti.

Yarım asırdır resim yaptığını, gördüğü şeyleri kendine has yorumlayıp tuvale aktarmanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Urcun, "Beşinci sergimde vatandaşlar tarafından ilgi gördü. İnşallah resim çalışmalarımı sağlığın el verdiği sürece sürdürmek istiyorum. Sergideki bütün resimleri evimde küçük odada çizdim. İlk başlarda resimleri odamda tutuyordum. Daha sonra resimleri vatandaşların beğenisine sunmayı düşündüm ve sergi açmaya başladım." dedi.

Resim yapmaktan çok keyif aldığını, açtığı sergide ise 85 eserinin yer aldığını belirten Urcun, yarım asırdır yaptığı çalışmalarda güzel eserler ortaya çıkardığını vurguladı.