72 Yaşındaki Emekli İmam 42 Yıldır Günlük Tutuyor

Sinop'ta 72 yaşındaki emekli imam Kazım Demirsöz, 42 yıldır yaşadıklarını ve çevresinde gelişen önemli olayları günlüğüne yazıyor.

Evli ve dört çocuk babası Demirsöz, 1983 yılında din görevlisi olarak görev yaptığı sırada günlük tutmaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca kendisine gönderilen aylık cuma hutbelerini not ederek başladığı günlük tutmayı alışkanlık haline getiren Demirsöz, daha sonraki yıllarda da yaşadığı ve çevresinde gelişen önemli olayları not etmeyi sürdürdü.

Çevresindeki önemli günleri unutan kişilerin de ilk başvurduğu isim olan Demirsöz, AA muhabirine, görevi esnasında hutbelerin kaybolmaması için başladığı not alma alışkanlığının zamanla günlük yazmaya dönüştüğünü söyledi.

İlk günlüğünü 1983 yılında yazmaya başladığını anlatan Demirsöz, önemli olayları düzenli olarak yazdığını, şimdiye kadar 42 günlük yazdığını belirtti.

Sağlığı el verdiği sürece günlük yazmaya devam etmeyi düşündüğünü dile getiren Demirsöz, şöyle konuştu:

"Müftülükten aylık hutbeler verirlerdi bize. Bunları kağıda yazardım ama bazen kaybolurdu. Sonra takvime not etmeyi düşündüm. Takvime birinci hafta, ikinci hafta ve üçüncü hafta hutbelerini yazmaya başladım. Sonrasında bu sadece hutbeyle kalmasın, olayları da yazmayı düşündüm. Bunu yıllarca devam ettirdim. Sonra dünyada, Türkiye'de, Sinop'ta, köyde, evde A'dan Z'ye olanı biteni yazmaya başladım. Merak sardı. 72 yaşındayım, 30 yaşında başladım, 42 yıldır yazmaya devam ediyorum. Ömrümün sonuna kadar da yazmayı düşünüyorum."

Doğum tarihini soranlar oluyor

Demirsöz, günlük tuttuğunu bilenlerin özel günleri veya yaşanan bir olayın tarihini unuttuklarında kendisine başvurarak öğrenmek istediklerini belirterek, "Mesela bazıları doğduğu tarihi bile bilmiyor. Efendim annem, babam bilmiyor, geliyorlar bana ağabey, amca neyse 'Benim doğum tarihimi not almış mısınız, bir bakar mısınız?' diyorlar. Ben de bakıyorum, buluyorum. Hayret ediyorlar. Ölenler oluyor, tarihi yönden seçimler, siyasi ve benzeri olaylar oluyor. Onları not ediyorum. Yani o gün önemli ne olay olmuşsa onlarla ilgili not yazdım." diye konuştu.

Emekli imam, günlüklerini evinin bir bölümünde özenle sakladığını sözlerine ekledi.